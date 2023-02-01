Пакетный снаряд: повлияют ли на ход СВО поставки Киеву дальнобойных ракет

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине в $2,2 млрд, куда, как ожидается, войдут ракеты GLSDB дальностью 150 км , способные поразить цели на территории Крыма. Подобные действия приведут к эскалации конфликта, однако не смогут повлиять на ход спецоперации , считают политики в РФ и ЕС. При этом, как заявили «Известиям» парламентарии от Крыма, безопасность полуострова будет усилена . Тем не менее военные эксперты предупреждают: многое будет зависеть от количества поставляемых ракет.

Усилить оборону

В последнее время страны Запада нарастили объемы военной помощи Украине. В частности, США, которые в январе согласовали отправку танков M1 Abrams. Теперь же в Вашингтоне готовят новый пакет, куда в том числе впервые войдут дальнобойные ракеты .

Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, речь идет о самонаводящихся ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb / бомбы малого диаметра наземного базирования) с дальностью 150 км. Кроме того, ожидается, что новый пакет, о котором власти могут объявить уже на этой неделе, будет включать оборудование для ЗРК Patriot, а также высокоточные боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Ракеты GLSDB могут позволить Киеву поражать цели, которые ранее были вне досягаемости для украинской армии . Ранее The New York Times предупреждала, что Белый дом склоняется к тому, что у ВСУ должна быть возможность наносить удары по Крыму, поскольку это, по мнению издания, укрепит украинские переговорные позиции.

Пакетный снаряд Ракета GLSDB Фото: Saab AB.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такой шаг США станет прямым путем «к нагнетанию напряженности и повышению эскалации» . Это также потребует от РФ «дополнительных усилий», но не изменит ход событий . Как подчеркнул в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам, депутат от Севастополя Дмитрий Белик, К рым — стратегический объект, и у полуострова есть несколько линий обороны .

— У нас есть ресурсы и возможности для жесткого ответа в случае посягательств на полуостров. России нужно быть готовой к тому, что поддержка киевского режима Западом будет нарастать , — заметил он. — Украина уже неоднократно пыталась атаковать цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты защищены нашими системами ПВО, но факт самого посягательства на полуостров уже преподносится киевским режимом как победа. Но работа нашей ПВО должна создать непроницаемый купол над полуостровом .

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков напомнил: это лишь сообщения прессы, а не официальное решение США.

— Надо еще выяснить, насколько соответствует действительности то, что они будут поставлять такие ракеты , — сказал он «Известиям». — Но поставки будут означать эскалацию конфликта. И это будет представлять опасность не только для Крыма, но и для территории новых регионов России.

При этом политик подчеркнул, что, даже используя это вооружение, украинская сторона не сможет одержать победу . Сенатор Цеков уверен, что безопасность Крыма и новых территорий будет усилена, а количество систем ПВО и ПРО — увеличено. Таким образом, ракеты, которые теоретически могут поставить США, не отразятся на результатах спецоперации, считает парламентарий.

Тем не менее в радиусе попадания GLSDB (в случае их размещения на Украине) может оказаться не только практически весь Крым, но в том числе и Курск, Старый Оскол и даже Воронеж, предупредил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Пакетный снаряд Фото: Saab AB.

— Ракеты — для того, чтобы бить по нашим городам, и в США это хорошо понимают . И это только начало. Уверен, что дальше Украина получит и ракеты еще большей дальности, чтобы они гарантированно долетали до Москвы, — сказал он «Известиям». — Нужно усиливать оборону, прежде всего противовоздушную. Нужно планировать превентивные меры воздействия.

«Известия» направили запрос в Пентагон касательно возможности поставок GLSDB Украине.

Что такое GLSDB

Высокоточные GLSDB предназначены для поражения фортификационных сооружений и легкой бронетехники. Каждая из них стоит около $40 тыс .

— Это высокотехнологичный симбиоз двух разных боеприпасов, — рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Взят обычный ракетный двигатель от боеприпаса HIMARS либо MLRS и к нему приделана боевая часть — «умная» авиационная бомба малого диаметра SDB массой около 100 кг .

Ракета стартует с пускового комплекса HIMARS или MLRS, разгоняет бомбу до нужной высоты и скорости и отпускает ее. У боеприпаса раскрываются крылья, дальше он планирует к цели по заложенной заранее траектории, причем он может маневрировать и огибать определенные точки местности, например районы ПВО. Отсутствие двигателя снижает их заметность в инфракрасном диапазоне, а небольшие габариты затрудняют обнаружение радаром. ЗРПК «Панцирь» способны их сбивать, но для этого должны находиться рядом с объектом атаки , рассказал эксперт.

Эти боеприпасы могут оказать влияние на ход боевых действий, всё будет зависеть от объемов поставок, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Чем больше передадут, тем больше сложностей возникнет у нашей армии. Они позволят бить по тем территориям, до которых украинцы пока не дотягиваются. Сейчас ракеты HIMARS дают им возможность работать на корпусную глубину . После получения GLSDB удары будут наноситься на фронтовую глубину, по складам боеприпасов, штабам, базам горюче-смазочных материалов, узлам связи, — сказал он «Известиям».

Пакетный снаряд Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Colton Garrett

При этом эксперт отметил, что российские средства противовоздушной обороны могут бороться с ныне используемыми ракетами HIMARS, а значит — смогут уничтожать и GLSDB .

— Их точно так же будут сбивать средствами ПВО, — уверен Владислав Шурыгин. — Но возможность их уничтожения не отменяет необходимости гибкого изменения нашей тыловой инфраструктуры для снижения эффекта от возможных прорывов.

Справка «Известий» В конце января несколько государств НАТО впервые анонсировали поставки современных зарубежных танков. Великобритания пообещала 14 Challenger 2, США передадут 31 Abrams M1A2. Коалиция европейских государств предоставит несколько десятков Leopard 2 немецкого производства в вариантах 2А4 и 2А6. Из Польши придут также 60 PT-91 Twardy — модернизированная версия устаревшего советского Т-72М. Переговоры с Францией о Leclerc пока продолжаются, но страна уже приняла решение о поставке Киеву легких колесных танков AMX-10 RC. В общей сложности Украина надеется получить от своих союзников в «первой волне» 120–140 танков западных образцов. Они будут дополнены артиллерией и бронетехникой. Франция предоставит 12 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм, Италия передала шесть дополнительных САУ PzH 2000. Уже отправлена из США первая партия из 60 боевых машин пехоты Bradley. Анонсированы поставки в общей сложности нескольких сотен БМП и бронетранспортеров иностранного производства. Основная масса новой бронетехники прибудет к лету этого года, уже началась подготовка экипажей для них.

Переговорные позиции

Хоть в последние недели Запад активизировался в вопросе поставок новой техники Украине, также всё чаще в дискурсе стали мелькать призывы к возобновлению переговоров . Так, по данным Dziennik Gazeta Prawna, в конце февраля глава Белого дома Джо Байден может встретиться с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, причем последний представит свой план по мирному урегулированию, состоящий из 10 пунктов. Для переговоров рассматривается два польских города — Варшава и Жешув.

Пакетный снаряд Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда Фото: Global Look Press/U.S. Marine/Sgt. Robin Lewis

К тому же Дуда 1 февраля официально объявил о том, что его американский коллега в этом месяце посетит Центральную Европу.

— Россия превосходит во всех видах вооружений, а также обладает сильной экономикой, чтобы, несмотря на санкции, снабжать свою армию. Помощь, поступающая с Запада, не окажет существенного влияния на ход <конфликта>, и Запад это знает . Ему пора заставить режим Зеленского пойти на переговоры и заключить мир, — заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Впрочем, по мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Вашингтон не заинтересован в завершении украинского конфликта, и наращивание поставок оружия Киеву никак нельзя назвать призывом к миру.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры », — отметила она.

Как предположил депутат Госдумы Дмитрий Белик, США стараются укрепить переговорную позицию Украины за счет дополнительных вооружений, чтобы усилить давление на РФ. На этом фоне Москве особенно важно «проявить твердость» , считает он. При этом «рано или поздно» переговоры РФ и Украины возобновятся, хоть в настоящее время условий для этого нет, резюмировал сенатор Сергей Цеков.

Над материалом работали Дарья Еремина, Роман Крецул, Алена Нефедова и Антон Лавров