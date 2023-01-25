Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину

После решения западных стран о поставках тяжелого оружия Киеву конфликт перешел в острую фазу . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты, отметив, что это повлечет глобальную милитаризацию. 25 января правительство ФРГ объявило о передаче Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешило другим странам их реэкспорт . Некоторые партии в бундестаге это решение осудили. В этот же день США обязались предоставить Киеву 31 танк Abrams . В российском МИДе заявили, что разговоры о «красных линиях» — теперь в прошлом . При этом в администрации президента РФ уверены, что американские танки «сгорят так же, как и все остальные» .

Доверьтесь мне

25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал поставки танков Leopard 2 на Украину . «Это правильно, что мы не позволили себе дрейфовать», — сказал немецкий политик, которого партнеры по НАТО уже несколько недель обвиняли в нерешительности.

Напомним, на базе Рамштайн 20 января добиться от Берлина разрешения на поставки «леопардов» не удалось. В результате призывы к главе правительства стали распространяться не только на уровне политиков, но и в соцсетях. В одежде с леопардовым принтом пользователи просили политика «освободить леопардов».

В итоге из запасов бундесвера власти ФРГ передадут Киеву 14 танков Leopard 2 A6. В том числе Берлин разрешил реэкспорт боевых машин для Украины другим странам . Только Германия как страна-производитель могла дать зеленый свет на поставки. К концу дня готовность к отправке танков подтвердили, как минимум, в восьми европейских странах ­— в Испании, Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции, Польше, Великобритании и Финляндии.

Выступая в бундестаге, Олаф Шольц отметил, что решение по «Леопардам» — «результат интенсивных консультаций» с международными союзниками. В то же время канцлер вспомнил о гражданах своей страны, которые опасаются эскалации. « Доверьтесь мне, доверьтесь федеральному правительству », — отметил он, заверив, что скоординированные действия с международными партнерами как раз приняты с целью свести к минимуму риск столкновения РФ с НАТО .

К слову, в бундестаге с этим мнением согласились не все. В партии «Левые» заявили, что поставки Leopard 2 скорее приблизят к третьей мировой войне, чем к миру в Европе. В «Альтернативе для Германии» тоже назвали это решение «опасным» .

— Вы просто выбросили за борт основы послевоенной политики Германии, которые продвигали Вилли Брандт и Гельмут Шмидт (предшественники Олафа Шольца в статусе канцлера от СДПГ. — «Известия»), — заявил член парламента от АдГ Петер Быстрон, напомнив о жертвах советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил «Известиям», что выбор Берлина означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за преступления нацизма» . Он также добавил, что это переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него.

Немецкий канцлер при этом отметил, что ФРГ будет впредь придерживаться принципа избежания эскалации между Россией и НАТО . В частности, он категорически отверг возможность поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину: «ни сейчас, ни в будущем».

Первые Leopard могут отправиться на Украину примерно через три-четыре месяца, уточнил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. При этом расходы на поставки Берлин полностью возьмет на себя.

Красные линии — в прошлом

Примечательно, как и в случае с БМП Marder немецкий канцлер дозрел до отправки Leopard 2 только вместе с США. Вашингтон тоже 25 января пообещал передать Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью $400 млн . «США ожидают усиления наступательных операций РФ на Украине в ближайшие недели», — заявил президент США Джо Байден, отметив, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Причем глава Белого дома выразил надежду на то, что поставки оружия Украине помогут «захватить утраченные территории, включая Крым».

Однако, если глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила 25 января своим коллегам в ходе дискуссий, что они «ведут войну против России, а не против друг друга», то американский лидер подчеркнул: действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для РФ.

— Мы будем поддерживать Украину столько сколько нужно — это не борьба против России, это борьба за свободу . Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно, — сказал Джо Байден.

В экспертном сообществе тем не менее убеждены, что решение западных стран приведет к глобальной милитаризации . Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Известиям», что каждый выход на новое качество поставляемых вооружений –– это повышение уровня опасности .

–– Сейчас — танки, до этого были дальнобойные системы огня. В феврале на базе Рамштайн будут говорить уже о самолетах . И пусть на практике танки не появятся моментально, а обучение не будет быстрым, намечается очевидная тенденция к эскалации, –– сказал эксперт.

При этом он отметил, что промышленность стран НАТО не готова к боевым действиям такой интенсивности, поэтому многое будет пересматриваться.

–– Мир вступил в фазу милитаризации. Это касается всех. Каждый будет двигаться в своем темпе. При этом стоит ожидать некого «подхлестывания» . Американцы будут не только наращивать военное производство, но и заботиться о том, чтобы Европа не отставала. Мы выходим на новое плато, на котором будут грохотать разные виды вооружений, –– заключил Александр Лукьянов.

В Москве уверены, что новое западное оружие не станет преградой для выполнения поставленных целей . Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине танков Abrams станут лишь способом заработка для США . При этом он заверил, что американские танки «сгорят так же, как и все остальные» , несмотря на их высокую стоимость. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что поставки военной техники западных стран киевскому режиму «будут перемолоты вооруженными силами РФ».

К слову, 25 января в МИД РФ заявили, что разговоры о «красных линиях» остались в прошлом, поскольку Запад использует против России все возможные средства . Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил в беседе с «Известиями», что для характеристики ситуации на Украине и международной обстановки пора использовать уже другую терминологию.

— С самого начала не было определено, что подразумевается под «красными линиями», и потому сейчас каждый понимает под этим что-то свое. В итоге этот термин потерял содержание, — считает депутат.



По его словам, решение о поставке танков говорит о том, что сейчас на Западе «ни о каких переговорах не думают».