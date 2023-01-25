Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
После решения западных стран о поставках тяжелого оружия Киеву конфликт перешел в острую фазу. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты, отметив, что это повлечет глобальную милитаризацию. 25 января правительство ФРГ объявило о передаче Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешило другим странам их реэкспорт. Некоторые партии в бундестаге это решение осудили. В этот же день США обязались предоставить Киеву 31 танк Abrams. В российском МИДе заявили, что разговоры о «красных линиях» — теперь в прошлом. При этом в администрации президента РФ уверены, что американские танки «сгорят так же, как и все остальные».
Доверьтесь мне
25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал поставки танков Leopard 2 на Украину. «Это правильно, что мы не позволили себе дрейфовать», — сказал немецкий политик, которого партнеры по НАТО уже несколько недель обвиняли в нерешительности.
Напомним, на базе Рамштайн 20 января добиться от Берлина разрешения на поставки «леопардов» не удалось. В результате призывы к главе правительства стали распространяться не только на уровне политиков, но и в соцсетях. В одежде с леопардовым принтом пользователи просили политика «освободить леопардов».
В итоге из запасов бундесвера власти ФРГ передадут Киеву 14 танков Leopard 2 A6. В том числе Берлин разрешил реэкспорт боевых машин для Украины другим странам. Только Германия как страна-производитель могла дать зеленый свет на поставки. К концу дня готовность к отправке танков подтвердили, как минимум, в восьми европейских странах — в Испании, Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции, Польше, Великобритании и Финляндии.
Выступая в бундестаге, Олаф Шольц отметил, что решение по «Леопардам» — «результат интенсивных консультаций» с международными союзниками. В то же время канцлер вспомнил о гражданах своей страны, которые опасаются эскалации. «Доверьтесь мне, доверьтесь федеральному правительству», — отметил он, заверив, что скоординированные действия с международными партнерами как раз приняты с целью свести к минимуму риск столкновения РФ с НАТО.
К слову, в бундестаге с этим мнением согласились не все. В партии «Левые» заявили, что поставки Leopard 2 скорее приблизят к третьей мировой войне, чем к миру в Европе. В «Альтернативе для Германии» тоже назвали это решение «опасным».
— Вы просто выбросили за борт основы послевоенной политики Германии, которые продвигали Вилли Брандт и Гельмут Шмидт (предшественники Олафа Шольца в статусе канцлера от СДПГ. — «Известия»), — заявил член парламента от АдГ Петер Быстрон, напомнив о жертвах советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил «Известиям», что выбор Берлина означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за преступления нацизма». Он также добавил, что это переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него.
Немецкий канцлер при этом отметил, что ФРГ будет впредь придерживаться принципа избежания эскалации между Россией и НАТО. В частности, он категорически отверг возможность поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину: «ни сейчас, ни в будущем».
Первые Leopard могут отправиться на Украину примерно через три-четыре месяца, уточнил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. При этом расходы на поставки Берлин полностью возьмет на себя.
Красные линии — в прошлом
Примечательно, как и в случае с БМП Marder немецкий канцлер дозрел до отправки Leopard 2 только вместе с США. Вашингтон тоже 25 января пообещал передать Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью $400 млн. «США ожидают усиления наступательных операций РФ на Украине в ближайшие недели», — заявил президент США Джо Байден, отметив, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Причем глава Белого дома выразил надежду на то, что поставки оружия Украине помогут «захватить утраченные территории, включая Крым».
Однако, если глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила 25 января своим коллегам в ходе дискуссий, что они «ведут войну против России, а не против друг друга», то американский лидер подчеркнул: действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для РФ.
— Мы будем поддерживать Украину столько сколько нужно — это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно, — сказал Джо Байден.
В экспертном сообществе тем не менее убеждены, что решение западных стран приведет к глобальной милитаризации. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Известиям», что каждый выход на новое качество поставляемых вооружений –– это повышение уровня опасности.
–– Сейчас — танки, до этого были дальнобойные системы огня. В феврале на базе Рамштайн будут говорить уже о самолетах. И пусть на практике танки не появятся моментально, а обучение не будет быстрым, намечается очевидная тенденция к эскалации, –– сказал эксперт.
При этом он отметил, что промышленность стран НАТО не готова к боевым действиям такой интенсивности, поэтому многое будет пересматриваться.
–– Мир вступил в фазу милитаризации. Это касается всех. Каждый будет двигаться в своем темпе. При этом стоит ожидать некого «подхлестывания». Американцы будут не только наращивать военное производство, но и заботиться о том, чтобы Европа не отставала. Мы выходим на новое плато, на котором будут грохотать разные виды вооружений, –– заключил Александр Лукьянов.
В Москве уверены, что новое западное оружие не станет преградой для выполнения поставленных целей. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине танков Abrams станут лишь способом заработка для США. При этом он заверил, что американские танки «сгорят так же, как и все остальные», несмотря на их высокую стоимость. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что поставки военной техники западных стран киевскому режиму «будут перемолоты вооруженными силами РФ».
К слову, 25 января в МИД РФ заявили, что разговоры о «красных линиях» остались в прошлом, поскольку Запад использует против России все возможные средства. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил в беседе с «Известиями», что для характеристики ситуации на Украине и международной обстановки пора использовать уже другую терминологию.
— С самого начала не было определено, что подразумевается под «красными линиями», и потому сейчас каждый понимает под этим что-то свое. В итоге этот термин потерял содержание, — считает депутат.
По его словам, решение о поставке танков говорит о том, что сейчас на Западе «ни о каких переговорах не думают».