Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину

Доставка 31 танка M1 Abrams украинской стороне займет месяцы. О принятом решении поставить тяжелые бронемашины объявил лично президент США Джо Байден 25 января. В тот же день правительство ФРГ дало отмашку на отправку Киеву немецких танков Leopard 2A6. Поделиться своей техникой с ВСУ готовы многие европейские страны. Эксперты отмечают, что эти поставки вряд ли приведут к стратегическому перелому — машины не очень приспособлены для работы на восточноевропейском театре военных действий и во многом уступают российским Т-90М.

Решение принято

25 января президент США Джо Байден объявил о решении поставить на Украину 31 машину M1 Abrams. Он назвал их самыми эффективными танками в мире. По словам Байдена, украинские силы готовятся к контрнаступлению. При этом американский лидер заявил, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для России.

В Белом доме уточнили, что на доставку «Абрамсов» уйдут месяцы. Для обслуживания техники Киеву направят также восемь ремонтно-эвакуационных машин.

Танк решили_5 Танк Challenger 2 британских вооруженных сил на полигоне Хоэнфельс в Германии Фото: commons.wikimedia.org

Ранее в этот же день германское правительство объявило о решении передать Украине танки . Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, на первом этапе Киев получит роту из 14 машин Leopard 2A6 из запасов бундесвера. Всего же Берлин планирует передать техники на два танковых батальона. Кроме того, Германия намерена предоставить разрешение на поставку Украине немецких танков странам, которые планируют отгружать машины из своих запасов.

Готовность передать свои «Леопарды» до этого высказали разные европейские страны. По 14 танков могут поставить Германия, Нидерланды и Польша, до 40 Испания, 10 Финляндия, восемь Норвегия. Соединенное Королевство готово передать 14 британских машин Challenger.

Сделано в США

В Вашингтоне не уточнили, какую модификацию знаменитых «Абрамсов» отправят на Украину. По мнению военного эксперта Андрея Фролова, возможен один из двух вариантов: M1A1 с пушкой калибра 105 мм либо M1A2 со 120-мм орудием.

— Последний вариант имеет различные варианты модификации, направленной на усиление бронезащиты, улучшение прицельного комплекса, боевой информационно-управляющей системы. Очевидно, что самые последние модификации украинцам не дадут, — полагает эксперт. — Речь идет либо об оставшихся танках M1A1, либо о ранних модификациях M1A2. Кстати говоря, M1A1 они поставляли в Ирак, так что вполне возможно, что такие машины у них еще остались.

Танк решили_1 Танки M1A1 Abrams припаркованы на охраняемой территории Центра боевой подготовки Бесмайя, Ирак Фото: commons.wikimedia.org

Abrams — хорошо защищенная машина. 105-мм орудие первой версии танка пробивает ранние модификации российских Т-72, Т-62.

— Против Т-90М они уже не очень хороши, он имеет улучшенную защиту, более мощное орудие и более совершенный прицельный комплекс, — пояснил Андрей Фролов. — Думаю, они потому и засуетились с поставками танков, что в войска массово пошли Т-90М. Для восточноевропейского театра, особенно для весенне-осеннего периода «Абрамсы» очень тяжелые машины. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Соответственно, для них нужны понтонные парки, броневые ремонтно-эвакуационные машины.

Эксперт напомнил, что у«Абрамсов» совершенно другой расход топлива. Это будет дополнительная нагрузка для системы снабжения ВФУ. Они также более сложны в обслуживании. Соответственно, надо иметь и подготовленных людей, и материальную базу. Или возить машины на ремонт в страны НАТО.

Танк решили_2 Танки Abrams модификации M1A2 на железнодорожных платформах в Германии Фото: commons.wikimedia.org

Своим мнением относительно того, насколько сложно будет противостоять американским танкам, поделился командир танковой роты 1-го армейского корпуса с позывным «Дантист».

— Машина тяжелая, грязи не любит, — сказал он «Известиям». — С украинскими экипажами, если американцы не бросят в бой своих танкистов, новые машины смогут выйти на фронт не раньше, чем через полгода, с учетом времени обучения экипажей. Кроме того, известно, что газотурбинный двигатель «Абрамса» не любит пыль, там фильтры стоят несоответствующие, эта проблема уже проявлялась в прошлых конфликтах. Поэтому «Абрамсы» ничего не изменят.

Путем «Леопарда»

Leopard 2А6 — это самая современная модификация танка, состоящая на вооружении бундесвера. Однако и у этих машин есть слабые места, рассказал «Известиям» эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов.

— В мире еще не придумали идеальный танк, — отметил он. — Мне немецкие танкисты говорили, что Leopard-2 закончился на модификации А4. А всё, что дальше — это лишние проблемы. В том числе и с ходовой частью и электронникой, что не лучшим образом сказывается на надежности машины в походных условиях.

Во время боестолкновения российских Т-90 с немецкими машинами всё будет решать слаженность и обученность экипажей.

— Машины из Германии горят, как и все танки, — подчеркнул Сергей Суворов. — Габариты Leopard 2 гораздо больше, чем у Т-90. Значит, вероятность попадания в нашу машину при сопоставимых условиях ниже, чем у «немца». По защищенности они примерно равны. Но у немецкой машины нет динамической защиты. По этой причине она более уязвима для противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. В Сирии курды из 20 Leopard 2А4 моментально сожгли 10 машин из гранатометов. Иномарка не всегда круче. Т-90М «Прорыв», я считаю, лучше, чем немецкая машина.

Танк решили_3 Танки Leopard 2A6 на полигоне Графенвер в Германии во время учений Фото: commons.wikimedia.org

По словам эксперта, у немецкой машины должен быть ниже темп стрельбы.

— В наших танках снаряд заряжает автомат, а у них человек, — отметил Сергей Суворов. — Таскать снаряды 23–25 кг весом непросто. Люди устают.

На Украине уже проходили учения с немецкими танками Leopard 2 в начале 2000-х годов.

— На них выяснилось, что эти боевые машины плохо переносят чернозем, — вспомнил эксперт. — У них начала сыпаться трансмиссия. Через неделю большая часть машин встала. Освоить вождение и стрельбу достаточно просто, но обеспечить эксплуатацию танка сложно. Будут проблемы с обслуживанием — нужно специальное оборудование и специалисты.

Также танку потребуется хорошее топливо, но в сложившейся ситуации обеспечить им машины будет не так-то просто, добавил специалист.

Танк решили_4 Военнослужащие бундесвера меняют гусеничные траки на танке Leopard 2A6 Фото: commons.wikimedia.org

Масса танка серьезно превышает 60 тонн, и по этой причине им подходят далеко не все мосты на территории бывшего СССР, многие из которых рассчитаны на технику до 50 тонн.

Стратегически поставки западных танков не повлияют на ситуацию на фронтах, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

— Не бывает танковых дуэлей в чистом поле, где они мерятся своими характеристиками, — заметил он. — Общевойсковой бой — это множество комплексов вооружения, в том числе противотанкового, которые применяются с обеих сторон. Они бывают как наземного, так и воздушного базирования. Против танков, которые придут на поле боя, будет работать много комплексов вооружения, к которым они, скорее всего, не готовы.

Немаловажный фактор — кто будет сидеть внутри этих танков, сказал эксперт.

— Украинские экипажи, которые, как утверждает украинская пропаганда, проходили длительную подготовку, или польские, финские, может быть, даже немецкие экипажи. Это очень важно на поле боя: если у вас опытный экипаж, живучесть танка повышается, — объяснил он.

Танк решили_6 М1A1 Abrams, уничтоженный в Ираке Фото: commons.wikimedia.org

Танкам необходимо прикрытие с воздуха, и с этим тоже на Украине могут возникнуть проблемы, добавил Леонков.

— Сам факт поставки западной бронетехники настораживает, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Они обладают хорошей огневой мощью — что британские «Челленджеры», что «Леопарды», что «Абрамсы». Но защита их не отвечает современным требованиям. Поэтому бить их можно и в лоб, и в борт.

По словам эксперта, на центральном европейском театре военных действий, к которому относится Украина, дальность прямой видимости — 500 м на большей части территории. Это означает, что танки можно из гранатомета поражать с любой стороны: и с флангов, и с тыла.