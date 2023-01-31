Шольц бы то ни было: канцлер не уговорил Латинскую Америку поставить оружие Киеву

Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, которые могут быть использованы в конфликте на Украине . Об этом президент страны Лула да Силва заявил по итогам визита канцлера ФРГ Олафа Шольца . 30 января закончилось турне главы немецкого правительства в Латинскую Америку. С Чили он обсудил поставки лития, с Аргентиной — возможности углубления энергетического сотрудничества . А вот уговорить регион на военную поддержку Украины ему не удалось, хотя, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, это была одна из главных целей поездки канцлера Германии.

Прощай, оружие

Вечером 30 января немецкий канцлер Олаф Шольц завершил в Бразилии свое четырехдневное турне по Латинской Америке. Самолет главы немецкого правительства также приземлялся в Аргентине и Чили. Несмотря на то что в основном лидеры стран обсуждали вопросы экономического сотрудничества, Шольц попытался отыскать на другом континенте военную поддержку для Украины. Однако безуспешно . Хотя все страны из программы немецкого канцлера осуждают действия России, отойти от принципов нейтралитета они не готовы.

« Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта », — заявил президент этой страны Альберто Фернандес на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем.

С президентом Чили Габриэлем Боричем о ситуации на Украине немецкий канцлер, как он сам заметил, говорил «осторожно». Чилийский политик в свою очередь пообещал помощь Киеву после окончания боевых действий, в частности в области разминирования . Также он напомнил, что вскоре должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Германия — более нейтральная политическая сила в восприятии стран Латинской Америки. Именно поэтому Олаф Шольц этим визитом попытался сыграть на поле США, чтобы перетянуть этот регион . Несомненно, в задачи немецкого канцлера входило сколачивание более широкой антироссийской коалиции, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Однако оценка Лулы да Силвы событий на европейском континенте разошлась с официальной линией Берлина , который перекладывает ответственность только на Москву. «Есть бразильская пословица: если один не хочет, двое не поспорят», — заметил глава республики.

Шольц Президент Бразилии Лула да Силва Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

На этом фоне Олафу Шольцу во время пресс-конференции на всякий случай даже несколько раз пришлось подчеркнуть, что у них единая позиция . Тем не менее склонить Бразилию к поставкам оружия ему не удалось. Напомним, в СМИ появилась информация, что республика отклонила еще на прошлой неделе просьбу правительства ФРГ о передаче Украине боеприпасов для танков Leopard.

« Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, чтобы их можно было использовать в [ситуации вокруг Украины]. Бразилия — страна мира . Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия, пусть даже косвенного», — заявил Лула де Силва на пресс-конференции с немецким канцлером.

Вместо оружия для Украины бразильский президент попытался предложить себя в качестве посредника в конфликте. «Если я могу помочь, я это сделаю. Если нужно поговорить с Путиным или Зеленским, то я это сделаю», — заявил он.

Лула также предложил собрать клуб стран, которые хотят мира. По его мнению, помочь могли бы переговоры в формате G20 . Он напомнил, что эта идея уже обсуждалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Бразильский лидер добавил, что в случае если он посетит в марте Китай, то на повестке окажется вопрос установления мира между Россией и Украиной.

— Визит Шольца можно рассматривать как реакцию Берлина на признаки формирования многополярного мира . Латинская Америка — регион, который активно развивается, и ФРГ это понимает. Кроме того, турне Шольца в Латинскую Америку связано с конкретными задачами немецкой дипломатии , — заявил «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Он сослался на недавно опубликованное исследование немецкого аналитического фонда, где указывалось, что действующие подходы Берлина недостаточны для успешной работы в странах Латинской Америки. В работе предлагалось делать более интересные предложения странам региона, чтобы не допустить их «избыточной зависимости» прежде всего от РФ и КНР, добавил эксперт. При этом он уверен, что одного визита канцлера для достижения таких целей будет недостаточно.

Окно во всю Европу

Впрочем, для Германии Латинская Америка — это еще и источник полезных ископаемых, а также благоприятная почва для инвестиций в энергетические проекты . На этом поприще Олафу Шольцу удалось добиться значимых результатов.

— Отношения ФРГ с Аргентиной, Бразилией и Чили традиционно были хорошими. Южная Америка — важный рынок сбыта немецкой экспортной продукции . Германия в основном импортирует продовольствие и сельскохозяйственную продукцию из этого региона, — заявил «Известиям» член парламентской группа бундестага по сотрудничеству с Южной Америкой (Cono Sur) Штефан Койтер.

Он также рассказал, что Германия ищет поставщиков зеленого водорода . Однако, по его словам, технологии для его транспортировки еще не так хорошо развиты.

Шольц Фото: Global Look Press/ IMAGO/Rupert Oberhäuser

У немецкой промышленности есть особый интерес к чилийскому литию , заявил канцлер Олаф Шольц во время визита в страну. Аргентина и Чили расположены на вершине «литиевого треугольника» Южной Америки, в котором находится крупнейшее в мире месторождение сверхлегкого металла для аккумуляторов. К слову, немецкого канцлера в поездке сопровождало около десятка руководителей предприятий, в том числе крупнейшего в Европе производителя меди Aurubis AG и энергетической компании Wintershall Dea.

« Мы выбрали Германию как ворота во всю Европу », — отметил Габриэль Борич, напомнив, что Чили занимает первое место по инвестициям в чистую энергию среди развивающихся стран. К слову, за несколько недель до прибытия Шольца в Патагонии состоялось открытие совместного с Германией водородного пилотного проекта Haru Oni.

Альберто Фернандес в свою очередь сказал, что они обсудили возможность привлечения немецких инвестиций в обширные запасы сланцевого газа Аргентины, месторождения лития и производство зеленого водорода .

К слову, Wintershall Dea еще осенью пообещала инвестировать около $700 млн в разработку газового проекта у берегов Огненной Земли.

— ЕС очень давно сотрудничает с Латинской Америкой в нефтяной и газовой отраслях. Там есть много европейских энергетических компаний . Конечно, европейцы в условиях существующего переформатирования нефтегазовых потоков ищут дополнительные источники в Латинской Америке. Это логично, учитывая наличие связей. Другой вопрос, сколько это будет стоить, — заявил «Известиям» директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

Он также отметил, что ЕС — достаточно значимый торговый партнер для Латинской Америки. «В цифрах это примерно $250 млрд в год. Для сравнения, товарооборот региона с Китаем равен примерно $400–500 млрд, с США — примерно $800 млрд, а с РФ — $16–18 млрд», — подчеркнул эксперт.

Виктор Хейфец напомнил, что во второй половине 2023 года председательство в Совете ЕС перейдет к Испании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже отмечал, что в это время Брюссель постарается активизировать свое партнерство со странами Латинской Америки. Таким образом, визит Олафа Шольца проложил тропинку.

Придется что-то менять

Еще одна цель, преследуемая немецким канцлером в турне по южноамериканским странам, — это прогресс в создании зоны свободной торговли с Южной Америкой. ЕС и МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) подписали соглашение о свободной торговле еще в июне 2019 года. Однако оно до сих пор остается нератифицированным . Главная причина — протест ряда стран ЕС, в том числе ФРГ, в связи с политикой экс-президента Бразилии Жаира Болсонару по вырубке тропических лесов в Амазонии.

С 1 января главой страны стал левый политик Лула да Силва, который еще в своей предвыборной кампании обещал защищать Амазонию. Во время пресс-конференции президент Бразилии подчеркнул необходимость ратификации сделки с ЕС, но отметил, что интересы МЕРКОСУР в согласованном ранее тексте не учитывались в полной мере .

Шольц Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Бразилии Лула да Силва Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

«Придется что-то менять», — сказал Лула , добавив, что вопрос государственных закупок важен для развивающихся стран, потому что «это способ заставить малый и средний бизнес расти». Он пообещал обсудить его с партнерами по МЕРКОСУР, выразив надежду, что предложение будет представлено ЕС в ближайшие месяцы.

Президенты Аргентины и Чили также подчеркнули важность скорейшей ратификации соглашения.