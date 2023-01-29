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Отменить бронь: что ВС России могут противопоставить западным танкам

Современные ПТРК способны поражать любые типы машин европейского и американского производства
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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В ближайшее время у российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) должны появиться новые цели — танки Leopard 2, Abrams, Challenger 2 и AMX. Сегодня в армии РФ на вооружении достаточно серьезный арсенал сил и средств противотанковой обороны. Среди них не менее звучные названия — «Фаготы», «Корнеты», «Вихри» и даже «Хризантемы». В том, какие достоинства есть у современных отечественных ПТРК и как они будут справляться с танками западного производства, разбирались «Известия».

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Проверено временем

Противотанковые ракеты сейчас обладают различными системами наведения — от проводного управления, как 50–60 лет назад, до сверхсовременных самонаводящихся по лучу лазера. Или по тепловому пятну бронетанковой техники — в инфракрасном диапазоне головки самонаведения. Проводное управление простое и надежное — крайне сложно поставить помеху. И даже с развитием ракетных технологий, а также прицельной аппаратуры такие комплексы продолжают оставаться вполне актуальным противотанковым оружием.

Настоящий ветеран Вооруженных сил России — ПТРК 9К111 «Фагот». В первой своей модификации этот комплекс принят на вооружение Советской армии в 1970 году. Для своего времени он был революционным — пуск ракеты из транспортно-пускового контейнера (ТПК), переносная складная пусковая установка, на которой можно оперативно заменить использованный ТПК на снаряженный ракетой.

До «Фагота» оператор комплекса самостоятельно управлял полетом боеприпаса. В нем же наведение стало полуавтоматическим — необходимо держать в прицеле танк противника, а команды для ракеты формирует автоматика комплекса. Использование для передачи команд проводов сделало систему высоконадежной и не подверженной помехам. Конечно, если танк-цель ставил световые помехи или создавал дымовую завесу, то наведение могло сорваться, но в реальной жизни обычно у танка на противодействие ПТРК времени нет — от пуска ракеты до поражения цели проходит максимум десяток секунд.

Отменить бронь
ПТРК «Фагот»

Морской пехотинец стреляет из переносного ПТРК «Фагот»

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Дальность действия «Фагота» в зависимости от типа ракеты — 2000 м (9М111) или до 4000 м (9М113). Бронепробиваемость тандемной кумулятивной боевой части самой совершенной ракеты 9М113М достигает до 800 мм брони за динамической защитой. Тандемная боевая часть противотанковых боеприпасов оснащена как бы двумя последовательно расположенными боевыми частями — первая инициирует динамическую защиту танка, а вторая уже пробивает оставшуюся без нее броню. Такое решение позволяет эффективно поражать практически любой современный танк.

К слову, максимальное бронирование «Леопардов», если мерить по лобовой части, — около 500 мм у модели танка 2А5 и до 1200 мм у самой совершенной модели 2А7. Если же говорить о лобовой проекции башни, то там перед нашими ПТУР будет от 1200 мм у танка «Леопард-2А5» до 1500 мм у «Леопард-2А7». Цифры указаны применительно к устойчивости против кумулятивных зарядов противотанковых средств. И, конечно, это идеальное теоретическое значение — любого бронированного зверя можно поразить.

Превосходство в воздухе

Одним из самых совершенных, высокотехнологичных и мощных российских ПТРК остается комплекс 9К121М «Вихрь» с ракетами 9М127-1 «Вихрь-1», который выпускается нашей промышленностью с 2013 года. Создание «Вихря» началось в 1980-е годы в КБ приборостроения под руководством А.Г. Шипунова. Комплекс создавался как раз для борьбы с новейшими западными танками типа «Абрамс» и «Леопард», для поражения которых требовалось создание нового поколения противотанковых средств.

Отменить бронь
Вихрь

Управляемые ракеты «Вихрь» на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Вихрь» — это авиационный ПТРК, который применяется штурмовыми самолетами и вертолетами. Основной носитель «Вихрей» — разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Каждая машина несет 12 транспортно-пусковых контейнеров с ПТУР. Ракета сверхзвуковая с лазерным наведением и мощной тандемной кумулятивной боевой частью массой 12 кг. Бронепробиваемость — не менее 1200 мм брони, то есть для современных танков это гарантированное поражение при попадании даже в самые защищенные части корпуса.

Отменить бронь
Танк, подорванный управляемой ракетой «Вихрь»

Танк, подорванный управляемой ракетой «Вихрь»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Кроме танков и бронированной техники «Вихри» могут поражать и воздушные цели, которые двигаются со скоростью до 800 км/ч. Так, в ходе испытаний был поражен самолет-мишень Ту-16. Дальность действия «Вихрей» в 10 км превышает дальность многих зенитных ракетных комплексов, которые обеспечивают противовоздушную оборону танковых соединений. Это в два раза больше дальности действия ПЗРК «Стингер». И, к слову, можно отметить неоднократное успешное применение вертолетов Ка-52 с ПТУР «Вихрь» в ходе специальной военной операции.

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Любая броня

На замену надежному и очень распространенному «Фаготу» в КБ приборостроения из Тулы в 1990-е годы создали противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет» с наведением ракеты по лазерному лучу. В последних его модификациях реализован принцип «выстрелил и забыл»: оператору ПТРК достаточно навести прицел на цель и нажать «захват». После этого все операции комплекс выполняет автоматически, и с высокой вероятностью ракета поражает цель. Боеприпас стартует из транспортно-пускового контейнера и на околозвуковой скорости летит к цели. Боевая часть тандемная кумулятивная, но есть особенности — в ракете «Корнета» передний и основной заряды тандема разделены твердотопливным двигателем с боковыми соплами. В хвостовом отсеке находится система наведения с датчиками лазерного излучения пусковой установки.

Комплекс «Корнет» за счет совершенной системы прицеливания может вести прицельный огонь по быстро движущимся объектам — по любым наземным транспортным средствам, по плавающим и по большой части летающих аппаратов. Безопасность расчету комплекса обеспечивает выносной пульт управления. «Корнет» универсален и может применяться с разных пусковых платформ — с переносной треноги в порядках пехоты, с БМП, с катера или со специальной боевой машины ПТРК. Дальность действия — до 5500 м. Пробиваемость «Корнета» не оставляет шансов танкам: 1300 мм брони с динамической защитой — это максимальная толщина самых последних модификаций современных машин.

Отменить бронь
«Хризантема»

Военнослужащие ВС в ходе боевых стрельб из ПТРК «Хризантема»

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Но самым мощным современным ПТРК российской армии стал универсальный ракетный комплекс 9К123 «Хризантема» с мощными сверхзвуковыми ракетами и дальностью действия до 6 км. Боевая машина комплекса 9П157 создана на базе БМП-3. Фактически это роботизированная боевая платформа ПТРК. Пусковая установка с двумя ракетами в контейнерах после выстрелов скидывает пустые контейнеры и без участия экипажа перезаряжается из боеукладки в корпусе машины. Наведение ракет комбинированное автоматическое — по лазерному лучу и по радиолучу в помехозащищенном миллиметровом диапазоне волн.

Боекомплект машины — 15 ракет. Если учесть, что вероятность поражения танка такими ракетами близка к единице, то при удачном стечении обстоятельств одна такая машина может уничтожить до роты танков. Пробиваемость — 1250 мм брони за динамической защитой. И в боекомплекте есть не только ракеты с кумулятивными боевыми частями — комплекс может применять в том числе ракеты с термобарическими боеголовками, которые могут уничтожать небольшие строения или выкуривать пехоту из укреплений.

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