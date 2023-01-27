В Кремле заявили о нежелании Байдена завершить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Об этом в пятницу, 27 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа.

«Наверное, теоретически, господин Трамп недалек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро. Достаточно соответствующего указания из Вашингтона, и всё это можно завершить. Конечно не за день, два, но ключ от киевского режима у Вашингтона», — сказал Песков журналистам.

Однако, как добавил пресс-секретарь президента, нынешний лидер США не хочет использовать этот ключ, а наоборот выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

Также Песков прокомментировал слова Трампа, который прежде заявил, что передача танков Украине может перевести конфликт в ядерное измерение.

«Можно согласиться с этими словами в том плане, что происходит эскалация напряженности, в том числе за счет тех решений, которые принимают в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. В этом плане — да, степень напряженности растет», — указал представитель Кремля.

Ранее, 25 января, Трамп в своей социальной сети Truth Social заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться изначально, если бы он находился на посту президента.

В октябре экс-президент США указал, что причиной начала российской специальной военной операции на Украине стала именно риторика правительства нынешнего главы государства. Тогда же он заявил о необходимости США потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении конфликта, чтобы избежать его перерастания в третью мировую войну.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.