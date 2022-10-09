Трамп назвал правительство Байдена причиной конфликта на Украине

Риторика правительства президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил 8 октября экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё еще был президентом», — цитирует его Newsweek .

Трамп также подчеркнул, что, будучи на посту президента, старался поддерживать хорошие отношения с российским и украинским лидерами.

Ранее в этот день стало известно, что Трамп заявил о необходимости США потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну. По словам бывшего американского лидера, сегодня люди не понимают мощностей атомной энергии, говоря о ядерном оружии.

В начале августа он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Кроме того, по мнению Трампа, Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крым.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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