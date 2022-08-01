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Трамп заявил, что Киеву следовало договориться с Путиным и отказаться от вступления в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

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«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — цитирует его RT.

Трамп отметил, что Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крымский полуостров, сообщается на сайте aif.ru.

Экс-президент высказал мнение, что в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но все-таки не стоит отказываться от попыток это сделать, пишет Life.Ru.

26 июля на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные переговоры с Россией и достичь согласия. При необходимых 25 тыс. голосов призыв собрал более 30 тыс., уточняет НСН.

7 июля Зеленский заявил, что власти Украины не собирается уступать какую-либо часть своих территорий. В тот же день Путин отметил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

3 июля в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Зеленский «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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