Власти Украины не собирается уступать какую-либо часть своих территорий. Соответствующее заявление 7 июля сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля», — отметил он в эфире CNN.

Украинский лидер добавил, что Киев будет продолжать настаивать на такой позиции.

Также он выразил надежду, что британская сторона и дальше продолжит поддерживать Украину в нынешней ситуации.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что чем больше военной помощи Запада получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы.

В то же время в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что происходящая на Украине ситуация может привести к тому, что страна исчезнет с карты мира. Он уточнил, что речь идет о негативных последствиях поставок Киеву западного вооружения в больших количествах.

Накануне американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц выразила мнение, что Зеленскому пора прекратить играть в политику и театр.

При этом 3 июля в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Зеленский «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласиться на условия России.

В июне обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».