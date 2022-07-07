Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский должны прекратить играть в политику, чтобы переломить ситуацию на Украине. Об этом заявила 6 июля американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.

«Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти», — отметила она.

Член Палаты представителей от Республиканской партии добавила, что Конгресс должен установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи.

Спартц прожила на Украине почти 22 года, и сейчас, после начала проведения спецоперации России, старается «принести значительную пользу моим коллегам и нашей стране».

Накануне обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что демократическая партия США планирует избавиться от президента Джо Байдена по завершении ноябрьских промежуточных выборов.

Ранее в этот день британская The Times написала о том, что американская разведка стала чаще упоминать о необходимости администрации президента страны Джо Байдена подтолкнуть украинские власти к переговорам с РФ в формате «мир в обмен на территорию».

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США придерживаются изначальной позиции по взаимодействию с Украиной и всестороннему оказанию помощи Киеву. При участии Вашингтона противостояние Украины с Россией может затянуться, добавила она.

3 июля в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Зеленский «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

Днем ранее бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард выступила с заявлением, что президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины. Она упрекнула действующего президента и власти страны в уходе от прямого ответа на вопрос о конечной цели США в украинском конфликте.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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