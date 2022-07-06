Белый дом сообщил о неизменной позиции США по Украине

США придерживаются изначальной позиции по взаимодействию с Украиной и всестороннему оказанию помощи Киеву. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы будем поддерживать Украину, мы предоставили максимальный объем поддержки в сфере безопасности. И мы не остановимся», — подчеркнула она в ходе регулярного брифинга.

Также официальный представитель администрации президента отметила, что при участии Вашингтона противостояние Украины с Россией может затянуться. Вместе с тем, по ее словам, США стремятся обеспечить Киеву наиболее выгодную позицию для защиты своих национальных интересов за столом переговоров, когда придет время.

Ранее, 3 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что ни одна из сторон конфликта пока не готова возобновить диалог.

В ответ на эти слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила про контрастирующее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о едином мнении Запада, согласно которому Украине нужно обязательно «победить Россию» и не допустить заключения «нового минского соглашения».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласиться на условия России. По его словам, сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась. Отвечая на вопрос о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру, Песков отметил, что сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение конфликта.

За день до этого обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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