Реклама
Прямой эфир
Общество
КТК приостановит работу на 30 суток из-за экологических нарушений
Мир
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на форуме G20 в Индонезии
Общество
В Карелии установили режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
Мир
США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ
Мир
Канада подписала протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО
Спорт
Экс-волейболиста «Зенита» Хрипуна арестовали по обвинению в грабеже
Мир
Джонсон извинился за скандал с участием бывшего замглавы МИД Британии
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве
Экономика
В Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak
Общество
В профсоюзе МВД Санкт-Петербурга назвали возможные причины обысков у генералов
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Сюжет:

Белый дом сообщил о неизменной позиции США по Украине

Белый дом: Вашингтон планирует обеспечить максимальную поддержку Киеву на потенциальных переговорах с РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США придерживаются изначальной позиции по взаимодействию с Украиной и всестороннему оказанию помощи Киеву. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Мы будем поддерживать Украину, мы предоставили максимальный объем поддержки в сфере безопасности. И мы не остановимся», — подчеркнула она в ходе регулярного брифинга.

Также официальный представитель администрации президента отметила, что при участии Вашингтона противостояние Украины с Россией может затянуться. Вместе с тем, по ее словам, США стремятся обеспечить Киеву наиболее выгодную позицию для защиты своих национальных интересов за столом переговоров, когда придет время.

Ранее, 3 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что ни одна из сторон конфликта пока не готова возобновить диалог.

В ответ на эти слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила про контрастирующее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о едином мнении Запада, согласно которому Украине нужно обязательно «победить Россию» и не допустить заключения «нового минского соглашения».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласиться на условия России. По его словам, сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась. Отвечая на вопрос о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру, Песков отметил, что сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение конфликта.

За день до этого обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022