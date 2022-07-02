В США обвинили Байдена в госизмене из-за Зеленского

Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины. С такой позицией в субботу, 2 июля, выступила бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена. За самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», — написала Габбард в Twitter.

Она упрекнула действующего президента и власти страны в уходе от прямого ответа на вопрос о конечной цели США в украинском конфликте. При этом экс-политик указала, что в Белом доме перекладывают ответственность на украинского лидера Владимира Зеленского.

В пятницу, 1 июля, сообщалось, что опрос в США выявил недовольство американцев политикой Белого дома. Как свидетельствуют данные института политики Чикагского университета, большинство американцев считают, что правительство полностью коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям. Также почти половина американцев все сильнее чувствуют себя чужаками в собственной стране. Кроме того, каждый третий американец готов выступить против властей страны с оружием в руках.

Ранее, 21 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня страна находятся в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства и того, что происходит на Украине. Прежде бывший американский лидер заявлял, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не случилось бы.

При этом в марте Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Экс-президент признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».