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Опрос в США выявил недовольство американцев политикой Белого дома

Опрос Чикагского университета: каждый третий американец готов пойти с оружием против властей
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Более трети американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что им, возможно, вскоре придется выйти против него с оружием в руках. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в пятницу, 1 июля, опроса института политики Чикагского университета.

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Согласно результатам опроса, который проводился с 19 по 23 мая, подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец, 20% демократов и 37% граждан, хранящих дома оружие.

Кроме того, почти половина американцев (49%) все сильнее чувствуют себя чужаками в собственной стране. Беспокойство по этому поводу высказали 69% республиканцев. Среди демократов это число составило 38%.

Также большинство американцев, из которых 73% республиканцев, половина демократов и две трети людей, не поддерживающих основные партии страны, считают, что правительство США полностью коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям.

В этот же день американский телеведущий Джесси Уоттерс в эфире Fox News обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот отказывается брать на себя ответственность за рост инфляции и цен на бензин в стране. Вместо этого, по словам журналиста, глава Белого дома продолжает обвинять во всем Россию, говоря американцам, что у них ситуация не так плоха, как в Мексике, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 24 июня, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в интервью Fox News выразила мнение, что нынешняя власть в стране со своей политикой ведет ее к превращению в банановую республику. Бывший член палаты представителей раскритиковала работу американской правоохранительной системы, в частности частое использование оружия в спорах с оппонентами.

Также в июне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. Прежде бывший американский лидер заявлял, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

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