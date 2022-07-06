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Журналистка Fox News заявила о планах демократов избавиться от Байдена

Журналистка Fox News Ларен: Демократическая партия США планирует избавиться от Байдена
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler/dpa
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Демократическая партия США планирует избавиться от президента Джо Байдена по завершении ноябрьских промежуточных выборов. Об этом во вторник, 5 июля, заявила обозреватель Fox News Томи Ларен.

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как пойдут дела в ноябре. И когда их разнесут в пух и прах, они обвинят Джо Байдена. Думаю, что такой план у них был с самого начала <...> Они скажут, что ответственность лежит исключительно на только Джо и Камале [Харрис]», — объяснила она в прямом эфире Sky News Australia.

Также Ларен упомянула, что демократы планировали отправить на следующим вице-президента США Камалу Харрис, но теперь ее кандидатуру не рассматривают. Журналистка поделилась предположением о том, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Между тем ранее в этот день британская The Times написала о том, что Запад должен поддержать Украину оружием, а не навязывать ей невыгодный мир. При этом издание упрекнуло США в том, что американская разведка стала чаще упоминать о необходимости администрации президента страны Джо Байдена подтолкнуть украинские власти к переговорам с РФ в формате «мир в обмен на территорию».

2 июля бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард выступила с заявлением, что Байден предал государство ради интересов Украины. Она упрекнула действующего президента и власти страны в уходе от прямого ответа на вопрос о конечной цели США в украинском конфликте.

Накануне сообщалось, что опрос в США выявил недовольство американцев политикой Белого дома. Как свидетельствуют данные Института политики Чикагского университета, большинство американцев считают, что правительство полностью коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям.

В тот же день газета Politico написала, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

До этого, 11 июня, депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

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