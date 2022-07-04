The Times призвала активнее поддерживать Украину оружием

Запад должен поддержать Украину оружием, а не навязывать ей невыгодный мир, пишет в понедельник, 4 июля, британская The Times.

«Украина борется на два фронта. На востоке она пытается помешать России захватить регион Донбасса, который включает Луганск и Донецк. В минувшие выходные украинцы потерпели сокрушительное поражение на этом фронте, потеряв контроль над городом Лисичанск и оставив под контролем россиян большую часть Луганской области. Украина вывела войска из города, чтобы сохранить живую силу и огневую мощь для военных действий на южном фронте. Тем не менее, несмотря на высокий моральный дух Украины и справедливость ее дела, потеря Лисичанска служит напоминанием о ее уязвимости перед российской огневой мощью, по крайней мере, в отсутствие массированной поддержки со стороны Запада», — говорится в статье.

Издание упрекает США в том, что американская разведка стала чаще упоминать о необходимости администрации президента страны Джо Байдена подтолкнуть украинские власти к переговорам с РФ в формате «мир в обмен на территорию». Но это не то, что нужно Киеву, уверена The Times.

«Украина — в полной зависимости от иностранных правительств и их предоставления высококачественного вооружения. Поставки союзников неравномерны и, как утверждают украинцы, слишком медленны», — пишет газета.

Авторы пишут, что при поддержке современным вооружением ВСУ несокрушимы. И союзникам следует прекратить питать иллюзии о длительности противостояния. Отвоевывать у России территории будет непросто, но плохой мир с позиции слабых Украине не нужен.

«Не надо их к этому вынуждать. Им срочно нужно оружие, а не белые флаги», — призвала The Times.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска. В своем видеообращении он заявил, что жизни военных страны важнее, поэтому пока войска отступили.

Тогда же об освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Минобороны РФ 4 июля рассказало, как Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате успешных наступательных действий взяли населенный пункт Лисичанск и водрузили на здании администрации знамя Победы. Местные жители встретили российских военнослужащих с радостью и рассказали, в каких условиях пришлось им выживать последние месяцы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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