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Жители Лисичанска рассказали о жизни с националистами в городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные Силы РФ совместно с народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате успешных наступательных действий взяли населенный пункт Лисичанск и водрузили на здании администрации знамя Победы.

Местные жители встретили российских военнослужащих с радостью. Служащие Народной милиции ЛНР также доставили населению гуманитарную помощь, отметили в Минобороны РФ в понедельник, 4 июля.

Лисичанск перешел под контроль союзных сил. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

По рассказам горожан, в последние дни националисты взрывали здания. Людмила и Валерий Павловы рассказали, как всей семьей, держась за руки, просто выживали. Мужчин из города не выпускали, а Людмила не могла бросить животных и родных.

«Я не смогла просто, осталась со своей семьей, хотя было очень тяжело. Только не уезжайте, не бросайте нас», — обратилась женщина к российским военным.

«Вы не представляете, что здесь было. Один одной рукой давали нам воду, а другой давили на курок. И приходилось улыбаться и говорить, спасибо, что дали воду. Приезжали иностранные журналисты. Во дворе у нас дом разгромило, человека убило, мы его во дворе и похоронили. Так один из журналистов подошел и стал на могиле, рядом с крестом, селфи делать. Я говорю, мол, no-no, нельзя, это наказуемо... Вот так вот... А вообще хорошо, что вы пришли. Никогда больше не уходите», — рассказала местная жительница Наталья.

Она добавила, что в одном из районов Лисичанска были поляки. Она это распознала по диалекту людей с Западной Украины. По ее словам, эти боевики старались молчать и не произносить каких-либо слов, видимо, чтобы их не опознали.

Прихожанка местного храма рассказала, как неонацисты поджигали церкви. Храм Варвары великомученицы вовсе взорвали.

«Господи, как я вам рада, что вы пришли. У моего отца было две Красные Звезды (Орден Красной Звезды. — Ред.), он всегда ездил в Москву на парад. Спасибо вам за всё, за всё», — поделилась эмоциями еще одна прихожанка храма.

«Господи, да просто... на руках их всех хочется держать, на руках! Это были четыре месяца ада. Мира нам всем, пожалуйста. Это просто нелюди были какие-то на районе. Спасибо», — со слезами на глазах ответила лисичанка на вопрос, как она относится к освобождению города от националистов.

«Я хочу кричать-кричать и радоваться! Это наше всё, это наш подвиг», — добавила третья женщина, крепко сжимая в руках георгиевскую ленточку.

«Вот он русский дух! Он теперь чувствуется! Что есть он, русский дух, и нет больше того, что было здесь», — поделился ощущениями житель города.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска. В своем видеообращении он заявил, что жизни военных страны важнее, поэтому пока войска отступили.

Тогда же об освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащими населенными пунктами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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