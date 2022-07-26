На сайте Зеленского появилась петиция о возобновлении переговоров с РФ

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 26 июля, была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные приговоры с Россией и достичь согласия.

«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию, для того чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас — чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», — говорится в тексте петиции.

При необходимых 25 тыс. голосов призыв собрал уже 30 тыс.

Также в этот же день глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров на совместной конференции с президентом Уганды указал на необходимость адресовать все вопросы по поводу нежелания Киева возобновлять переговорный процесс напрямую в Белый дом.

20 июля Лавров также спрогнозировал удержание Штатами Украины от любых конструктивных действий и запрет на проведение переговоров с Россией.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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