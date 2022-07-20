Лавров указал на удержание Западом Украины от переговоров с Россией

Глава российского МИДа Сергей Лавров 20 июля заявил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией.

«То, что их (Украину. — Ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать всё более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие, — это уже практически не секрет», — рассказал глава дипведомства в интервью «РИА Новости».

Лавров также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать это настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко», — подчеркнул дипломат.

Накануне, 19 июля, член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров, условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».