Член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 19 июля заявил, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров, условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

«Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими», — рассказал парламентарий в ходе пресс-конференции.

Слуцкий также напомнил о совершавшихся за последние месяцы «действиях по уничтожению нашей живой силы, наших людей» и издевательствах над пленными. Лидер ЛДПР подчеркнул, что на фоне этих событий переговоры будут проходить в более жесткой форме.

«И по демилитаризации, и по денацификации. И по сути, и по времени их исполнения», — пояснил парламентарий о характере ужесточения условий РФ в случае переговоров.

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данным момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на то, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой. По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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