Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС России уничтожили более 40 наемников в ДНР
Мир
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Мир
В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вопросу зерна
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Наука
В России ученые создали новый защитный композит для космоса и авиации
Туризм
В Альянсе турагентств сочли невозможным прекращение выдачи шенгенских виз
Наука
Борисов в докладе Путину оценил состояние космической отрасли России
Мир
В Кремле высоко оценили операцию ФСБ по предотвращению угона самолетов
Мир
Песков назвал санкции причиной проблем с запуском «Северного потока»
Мир
Великобритания расширила санкции против России

Лавров призвал адресовать США вопросы о причинах несогласия Украины на переговоры

Лавров: США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией
0
Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все вопросы о том, почему Украина не соглашается на мирные переговоры, должны быть адресованы США.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы — у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина», — рассказал российский министр на совместной пресс-конференции с президентом Уганды.

Ранее, 20 июля, Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

До этого, 19 июля, член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

До этого, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022