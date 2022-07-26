Лавров призвал адресовать США вопросы о причинах несогласия Украины на переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все вопросы о том, почему Украина не соглашается на мирные переговоры, должны быть адресованы США.

«Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы — у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина», — рассказал российский министр на совместной пресс-конференции с президентом Уганды.

Ранее, 20 июля, Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

До этого, 19 июля, член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

До этого, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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