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Трамп заявил о способности за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Трамп: я смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за сутки
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Фото: TASS/EPA/JIM LO SCALZO
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Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы был хозяином Белого дома.

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«Если бы я был президентом, конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел. Но даже теперь, будь я президентом, смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро набирающей обороты ситуации в течение 24 часов», — написал он 26 января в своей социальной сети Truth Social.

Тогда же Трамп заявил, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

Ранее, 8 октября 2022 года, Трамп заявил, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы находился на посту президента.

В тот же день Трамп заявил о необходимости США потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну. По словам бывшего американского лидера, сегодня люди не понимают мощностей атомной энергии, говоря о ядерном оружии.

В начале августа он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Кроме того, по мнению Трампа, Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крым.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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