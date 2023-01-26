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Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня, считает бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

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«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите этот безумный конфликт, сейчас же. Это так просто!» — написал политик.

Накануне, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В свою очередь, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ. Песков также подчеркнул, что Россия наблюдает рост вовлеченности Запада в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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