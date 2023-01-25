Байден объявил о решении передать 31 танк Abrams Украине

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, это количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону», — заявил он на брифинге.

Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

«Доставка этих танков на поле боя потребует времени. США начнут подготовку украинских военных как можно скорее», — добавил Байден.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что Байден обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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