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В Кремле назвали провальным план поставок американских танков на Украину

Песков: идея поставок Киеву американских танков Abrams провальная, Запад переоценивает потенциал ВСУ
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Фото: flickr.com
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План поставок американских танков М1 Abrams на Украину провальный по технологическим аспектам, Запад переоценивает потенциал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение», — сказал он.

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Песков также указал на высокую стоимость танков и отметил, что «это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков».

Накануне, 24 января, телеканал ABC заявил, что Украина может получить американские танки M1 Abrams не раньше чем через год. Это связано с подписанием контрактов с производителями, то есть та или иная техника не будет предоставляться напрямую из запасов Пентагона. Техника будет отправлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, отметил источник телеканала.

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в случае передачи Киеву М1 Abrams они будут уничтожены так же, как другая военная техника НАТО. Он добавил, что попытки Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве уже нельзя прикрыть рассказами об «оборонительных вооружениях».

Также во вторник газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков M1 Abrams. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Тогда же журнал Der Spiegel сообщал о якобы принятом канцлером ФРГ Олафом Шольцем решении отправки на Украину танков Leopard 2. По информации издания, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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