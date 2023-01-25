Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams

Попытки Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве невозможно прикрыть аргументами об «оборонительных вооружениях». Но в случае передачи Киеву M1 Abrams, они будут уничтожены так же, как уничтожаются прочие образцы натовской техники, заявил 24 января посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — приводит слова дипломата Telegram-канал российской дипмиссии в Вашингтоне.

Антонов отметил, что американцы постоянно повышают «планку» военного содействия «своим марионеткам», особенно когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — подчеркнул посол.

Ранее, 24 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 в рамках соглашений с Германией, подразумевающих выделение украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Кроме того, 23 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби в интервью CNN подчеркнул, что Вашингтон не исключает возможности отправки танков Abrams на Украину. Кирби добавил, что на земле в боях весной могут быть некоторые маневры, «при которых, очевидно, танки были бы полезны».

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.