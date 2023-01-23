Кирби высказался о решении США по отправке танков Abrams на Украину

США не исключают возможности отправки танков Abrams на Украину. Об этом в интервью CNN рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 23 января.

«Мы так или иначе решений пока не приняли»,— сказал он.

Кирби добавил, что на земле в боях весной могут быть некоторые маневры, «при которых, очевидно, танки были бы полезны». В США также признают важность бронетехники. Он также отметил, что танки Abrams — сложная техника, требующая специального обслуживания.

Кирби также высказался в адрес Германии, которой США зареклись «не выкручивать руки» и позволить принять решение о поставках танков самостоятельно.

«Что делать Германии — решать ей самой. Им нужно проработать это самим, суверенно», — сказал он, подчеркнув, что США «не заставляют давать больше, чем люди готовы».

Ранее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву.

21 января ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в статье для The Hill заявил, что Украина потерпит поражение без поставок современных танков Abrams и Leopard 2. По словам Джонса, Украина отчаянно нуждается в значительном количестве основных боевых танков. Он раскритиковал позицию США, которые отказываются выполнять условия Германии по отправке машин.

До этого, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Ранее, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot ВСУ окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению, боевые действия затянутся на весь 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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