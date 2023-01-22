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Ветеран войны во Вьетнаме заявил о поражении Украины без поставок танков Abrams и Leopard 2

Hill: отказ США и Германии поставлять Abrams и Leopard 2 приведет к скорому поражению ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Charles Leitner
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Украина потерпит поражение без поставок современных танков Abrams и Leopard 2. Об этом 21 января заявил ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в статье для The Hill.

«Второго шанса не будет, и возможность успеха сужается», — написал он.

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По словам Джонса, Украина отчаянно нуждается в значительном количестве основных боевых танков. Он раскритиковал позицию США, которые отказываются выполнять условия Германии по отправке машин.

22 января газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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