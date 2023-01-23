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Песков указал на нервозность членов НАТО на фоне обсуждения поставок танков Киеву

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Фото: Wikipedia.org
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву.

«Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, и обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину, и так далее. Всё это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам в понедельник, 23 января.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

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22 января газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США и НАТО выразили крайнее недовольство относительно позиции немецких властей по танкам Leopard.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя. Германия до последнего не разрешала имеющим на вооружении немецкие танки странам передавать их Украине, несмотря на давление со стороны союзников.

Однако накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

До этого, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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