Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1, сообщила во вторник, 24 января, газета The Wall Street Journal, сославшись на неназванных официальных лиц. Отмечается, что объявление о передаче может быть сделано на текущей неделе.

Издание уведомило, что данный шаг станет частью договоренности с Германией, которая подразумевает выделение украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства. Администрация президента США не стала комментировать газете эту информацию.

«Это объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами», — говорится в статье.

В понедельник экс-кандидат в конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто высказался, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отправить не американские танки, а счет. Так Каллесто прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о поставках боевых машин Киеву. Ранее Грэм после поездки на Украину призвал Белый дом отправить украинской армии американские танки Abrams, тем самым сподвигнуть ФРГ на аналогичный шаг.

Кроме того, 23 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби в интервью CNN подчеркнул, что Вашингтон не исключает возможности отправки танков Abrams на Украину. Кирби добавил, что на земле в боях весной могут быть некоторые маневры, «при которых, очевидно, танки были бы полезны».

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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