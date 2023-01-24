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В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков

Американский политик Каллесто призвал США передать Зеленскому счет, а не танки
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отправить не американские танки, а счет. Об этом 23 января заявил бывший кандидат в конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто, комментируя заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о поставках боевых машин Киеву.

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Ранее Грэм после поездки на Украину призвал администрацию США поставить Украине американские танки Abrams, чтобы сподвигнуть Германию на аналогичный шаг.

«Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому.<...> Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — написал Каллесто в Twitter.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби США в интервью CNN рассказал, что Вашингтон не исключает возможность отправки танков Abrams на Украину. Кирби добавил, что на земле в боях весной могут быть некоторые маневры, «при которых, очевидно, танки были бы полезны».

Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, 19 января Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

За день до этого немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams. В Пентагоне тогда заявляли, что пока не готовы поставлять их Киеву. В частности, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, активные просьбы Киева поставить танки говорят о полном уничтожении запасов советской военной техники на Украине. В беседе с «Известиям» 20 января он отметил, что с начала спецоперации были уничтожены не только запасы Украины, но и военная техника, которую поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Также отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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