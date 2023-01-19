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В Пентагоне заявили о неготовности поставить Киеву танки Abrams

Представитель Пентагона Кол: еще не время для поставок танков Abrams на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Karolis Kavolelis
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Пентагон пока не готов удовлетворить требования Киева о поставках боевых танков Abrams. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в среду, 18 января.

«Я просто не думаю, что уже пришло время», — сказал Кол, который только что вернулся из поездки на Украину.

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Он отметил дороговизну и сложность обслуживания танков Abrams.

«Танк «Abrams — очень сложное оборудование. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель», — сказал Кол.

Ранее в тот же день газета Politico сообщила, что Вашингтон планирует включить в очередной пакет военной помощи Украине несколько американских Stryker, однако в нем не будет танков Abrams. Тогда же телеканал CNN подчеркнул, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, в который при этом не будут включены танки. По информации телеканала, отказ от поставок американских танков происходит на фоне сообщений о передаче аналогичной техники со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Польша.

Также в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Также 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard только в том случае, если это же сделают другие страны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц 17 января ушел от прямого ответа на вопрос журналиста по поводу поставок украинской стороне танков Leopard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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