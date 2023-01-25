Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде предрекли неминуемый развал Евросоюза из-за антироссийских санкций
Армия
Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске
Мир
Захарова указала на роль позиции ЮАР в попытках Запада разделить мир
Мир
Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Авто
КамАЗ готовит тестирование беспилотных авто на трассе М-11 «Нева»
Армия
Пушилин указал на переброску Киевом резервов в район Марьинки
Экономика
Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик 2022 года
Мир
Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа
Мир
СМИ узнали о планах США передать Украине до 50 танков Abrams
Общество
В Москве иностранец незаконно легализовал более 500 мигрантов
Мир
Боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности
Мир
Немецкий депутат рассказал о радости поклонников Бандеры из-за действий ФРГ
Сюжет:

СМИ заявили об отправке танков Abrams Киеву не раньше чем через год

ABC: Киев сможет получить американские танки Abrams не раньше чем через год
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские танки M1 Abrams Украина может получить не раньше чем через год, заявил телеканал ABC 24 января, ссылаясь на источник.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

Это связано с подписанием контрактов с производителями, то есть та или иная техника не будет предоставляться напрямую из запасов Пентагона. Техника будет отправлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, отметил источник.

Неназванный чиновник из США, общаясь с The Washington Post, подчеркнул, что танки, «вероятно, не предназначены для ближайших битв» и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.

По данным СМИ, США якобы планируют отправить Киеву от 30 до 50 танков, лидер Соединенных Штатов Джо Байден может объявить о поставках уже на этой неделе.

В этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в случае передачи Киеву Abrams М1 они будут уничтожены так же, как другая военная техника НАТО. Он добавил, что попытки Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве уже нельзя прикрыть рассказами об «оборонительных вооружениях».

Днем ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

В тот же день журнал Der Spiegel сообщал о якобы принятом канцлером ФРГ Олафом Шольцем решении отправки на Украину танков Leopard 2. По информации издания, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023