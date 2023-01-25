СМИ заявили об отправке танков Abrams Киеву не раньше чем через год

Американские танки M1 Abrams Украина может получить не раньше чем через год, заявил телеканал ABC 24 января, ссылаясь на источник.

Это связано с подписанием контрактов с производителями, то есть та или иная техника не будет предоставляться напрямую из запасов Пентагона. Техника будет отправлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, отметил источник.

Неназванный чиновник из США, общаясь с The Washington Post, подчеркнул, что танки, «вероятно, не предназначены для ближайших битв» и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.

По данным СМИ, США якобы планируют отправить Киеву от 30 до 50 танков, лидер Соединенных Штатов Джо Байден может объявить о поставках уже на этой неделе.

В этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в случае передачи Киеву Abrams М1 они будут уничтожены так же, как другая военная техника НАТО. Он добавил, что попытки Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве уже нельзя прикрыть рассказами об «оборонительных вооружениях».

Днем ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

В тот же день журнал Der Spiegel сообщал о якобы принятом канцлером ФРГ Олафом Шольцем решении отправки на Украину танков Leopard 2. По информации издания, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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