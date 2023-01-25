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Байден обсудил с лидерами стран Европы координацию в вопросе поддержки Киева

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции координацию в вопросах поддержки Украины. Об этом 25 января сообщили в Белом доме.

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«Президент Байден разговаривал сегодня утром с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком в рамках плотной координации по помощи Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило о решении США передать Украине 31 танк Abrams на $400 млн. Примерно о таком же количестве танков, которые США планируют предать Киеву, сообщили также телеканалу CNN два американских чиновника.

Отмечается, что вместе с бронетехникой Вашингтон также может передать и небольшое количество эвакуационных (гусеничных) машин, которые предназначены для помощи в ремонте танков на поле боя или же их вывоза для обслуживания в другом месте.

Также 25 января правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии — также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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