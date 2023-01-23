Старики-разбойники: США готовятся к старту президентской кампании

Ведущие американские СМИ в очередной раз сообщили о намерении Джозефа Байдена и Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Противостояние на следующих президентских выборах рискует стать самым ожесточенным в современной истории страны. Социальные противоречия в американском обществе со временем становятся всё более острыми, и следующая президентская гонка имеет все шансы стать кульминационным моментом. «Известия» изучили подробности и расклады.

Гонка начинается

18 января консервативное издание The Hill сообщило о планах действующего президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в ближайшие две недели. По информации издания, Байден собирается «сигнализировать» о своих намерениях после послания конгрессу, которое состоится 7 февраля. Официальное заявление на этот счет планируется опубликовать ближе к началу весны.

В то же время его противник Дональд Трамп о своих амбициях заявил еще два месяца назад, непосредственно перед промежуточными выборами в конгресс. 16 ноября экс-президент в ходе выступления из своего поместья в Мар-о-Лаго объявил, что выдвигает свою кандидатуру для того, чтобы «вновь сделать Америку великой и прекрасной», и пообещал с того дня «сражаться так, как никогда не сражался». Кроме того, Трамп добавил, что «США не выдержат еще четырех лет правления Байдена».

Кто если не Джо

В пользу выдвижения Байдена говорит пока только одно обстоятельство. На сегодняшний день Демократической партии США очень сложно представить своему электорату достойного кандидата, который пользовался бы достаточным уровнем поддержки на национальном уровне.

Старики-разбойники Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Leah Mills

До определенного момента таковым назывался Гэвин Ньюсом, человек из «клана Клинтонов», имеющий поддержку одной из самых богатых нефтяных династий в мире — семьи Гетти. 55-летнего губернатора Калифорнии когда-то называли «новым Кеннеди». Однако после проваленной штатом пандемии и других последствий прогрессивной политики его популярность постепенно снижается.

Как пишет Politico, в Белом доме были «серьезно раздражены» президентскими амбициями Ньюсома. В результате переизбранному в ноябре губернатору пришлось публично отступить: «Я сказал всем в Белом доме — от главы аппарата до первой леди <…> Я полностью с вами, считайте, что я с вами», — сказал Ньюсом в интервью изданию.

Впрочем, в этом отступлении может быть скрытый смысл. Некоторые политологи рассматривают Ньюсома как замену дискредитированной и «отыгранной» Камаллы Харрис на посту вице-президента после 2024 года. Хитрый план может заключаться в том, чтобы впоследствии сменить и самого Байдена, если он по каким-то причинам не сможет исполнять свои должностные обязанности. В подзаголовке упомянутой статьи в Politico указывается, что «новый Кеннеди» собирается «дождаться своей очереди».

Очевидно, что изначальный план потенциальной смены Байдена Камаллой Харрис на выборах-2024 провалился, отметил в интервью «Известиям» эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Работа Харрис на посту вице-президента была отмечена чередой ошибок. Она демонстрирует некомпетентность по целому ряду вопросов. Впрочем, в наступившем году окончательно прояснится, будут ли раскручивать ее кандидатуру. Это может произойти, если не найдется кандидат, способный объединить электорат и привлечь голоса независимых избирателей, — пояснил он.

Старики-разбойники Сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey

В этом списке должны быть упомянуты Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, но их шансы быть выдвинутыми от демократов оцениваются как чрезвычайно низкие. Какими бы серьезными ни были позиции прогрессивного крыла в лагере «синих», пока партийные элиты едва ли готовы положиться на атакующую технократов (то есть спонсоров партии) Уоррен или открытого социалиста Сандерса, который к тому же на год старше самого Байдена.

Кроме Ньюсома демократам некого представить своим избирателям, сказал в интервью «Известиям» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

–– Демократам предстоит пережить кризисный период. Байден сам пришел к власти как относительно нейтральный и предсказуемый кандидат. Теперь они не могут его «списать» и предъявить полноценную замену. Сейчас внутри партии действительно сильные позиции имеют «прогрессисты», но их идеи зачастую слишком радикальны. Таким образом, Ньюсом — единственный одновременно умеренный и в то же время обладающий достаточным авторитетом, — отмечает специалист.

У демократов также есть Питт Бутиджич, но его кандидатура скорее относится к категории стратегического резерва партии. 37-летний гей, офицер морской разведки в отставке, ранее мэр Саут-Бенда, а ныне министр транспорта США и к тому же неплохой гитарист. Иными словами, фигура в Америке XXI века подходящая по всем категориям — кроме возраста. Поэтому взлет его карьеры, очевидно, где-то впереди.

Байден — суперстар

Таким образом, вопрос с кандидатом от демократов пока остается открытым, по крайней мере — формально. Такое положение вещей, разумеется, идет не в пользу «ослам». По данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News в сентябре прошлого года, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы видеть другую кандидатуру вместо Байдена. Среди молодых демократов такое мнение встречается еще чаще — 75%.

Что касается текущего рейтинга одобрения, то он после определенных успехов администрации в борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо вновь пошел вниз и теперь составляет 40%. Всему виной скандал, связанный с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена в штате Делавэр секретных документов.

Главный же аргумент противников действующего президента внутри партии остается прежним — его возраст. В 2024 году Джозефу Байдену исполнится 82 года, и в случае победы он станет самым старым главой государства за всю историю Соединенных Штатов.

Дон и Рон

У республиканцев с точки зрения выбора ситуация чуть менее запутанная. Несмотря на очевидный структурный кризис, в распоряжении «слонов» есть как минимум два политика, претендующих на статус суперзвезды.

О Дональде Трампе сказано достаточно. 45-й президент США не смирился с поражением на выборах 2020 года, а если точнее — с тем, что их результаты были, как он считает, сфальсифицированы. И так думает большинство его сторонников. А потому едва ли стоит сомневаться в том, что он пойдет до конца.

С 2016 года основной задачей Трампа было справиться с престарелой республиканской элитой, и этой цели он до конца достичь не сумел. Системный раскол внутри «красных», с одной стороны, привел к созданию антитрамповской фракции, с которой он боролся в годы президентства и продолжает бороться сейчас, с другой — открыл дорогу новым именам. Сейчас мало кто вспоминает об амбициях Майка Помпео, Никки Хейли или тем более Джона Болтона, зато куда интереснее, чем закончится история самовыдвиженца Канье Уэста (теперь известного как Ye).

Старики-разбойники Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jim Bourg

Вот и его главным оппонентом на республиканских праймериз считается один из его недавних сторонников — губернатор Флориды Рон Десантис. Столь же резкий, столь же амбициозный, такой же эгоцентрист и мегаломан, как и Трамп, только на 32 года моложе, без сомнительных эпизодов в биографии и очевидно — куда более договороспособный. На последних выборах во Флориде Десантис уничтожил оппонента от демократов с разницей более чем в 19 процентных пунктов, что является рекордом в истории штата.

В ноябре 2021 портал YouGov провел опрос среди сторонников GOP. 42% респондентов высказались за то, чтобы именно губернатор «Солнечного штата» стал кандидатом от республиканцев на выборах президента в 2024 году. Трампа в опросе поддержали 35%. Руководство партии в большинстве своем также на стороне Десантиса. За его кандидатуру уже высказались миллиардер Илон Маск и семья Мердок, владельцы Fox News.

Между Трампом и Десантисом партия выберет губернатора Флориды, утверждает Дмитрий Суслов.

— Трамп попался в ловушку собственных высказываний. Непризнание итогов выборов 2020 года ухудшило и его позиции, и положение партии на промежуточных выборах. К тому же, судя по опросам, Байден в 2024 году может выиграть у Трампа, но Десантису он, скорее всего, проиграет. Поэтому для республиканской элиты Десантис выглядит предпочтительнее.

Старики-разбойники Губернатор Флориды Рон Десантис Фото: REUTERS/Jim Bourg

И в то же время недавнее социологическое исследование Morning Consult показало устойчивое лидерство Трампа: 48% против 31%. Рядовые республиканцы по-прежнему слишком плохо знают Десантиса и не готовы менять свои предпочтения.

Таким образом, пока ситуация складывается так, что и демократы, и республиканцы не имеют своего кандидата. Первые — от неимения оного, вторые — от редкого для себя изобилия.