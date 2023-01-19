Они против всех: какие расследования запустили республиканцы в конгрессе

В США после получения контроля над палатой представителей республиканцы инициировали серию расследований в отношении деятельности демократов . В частности, два комитета плотно занялись делом о секретных документах, которые нашли у президента Джо Байдена . Кроме того, началась проверка финансовой деятельности семьи главы государства, а также деталей вывода войск из Афганистана в 2021-м . По мнению опрошенных «Известиями» американских экспертов, подобные действия «красных» можно расценивать как ответ на прессинг экс-президента Дональда Трампа со стороны «синих». Подробнее о начатых расследованиях и их причинах — в материале «Известий» .

Секретные документы 2.0

Самой громкой историей последних дней стало обнаружение у Джо Байдена секретных документов времен его вице-президентства при администрации Барака Обамы (с 2009 по 2017 год). О первой партии материалов общественность узнала 9 января: 10 файлов под грифом «секретно» нашли в аналитическом центре Penn Biden Center в Вашингтоне, причем документы были обнаружены еще в ноябре. 12 января стало известно, что засекреченные файлы также нашли в гараже его дома в штате Делавэр. По данным CBS News, всего у президента отыскали порядка 20 файлов под грифом «секретно».

Республиканцы, которые получили контроль над палатой представителей по итогам ноябрьских выборов в конгресс, решили плотно заняться этой историей.

« Ненадлежащее обращение президента Байдена с секретными документами поднимает вопрос, поставил ли он под угрозу нашу национальную безопасность . Без списка лиц, посещавших его резиденцию, американский народ никогда не узнает, кто имел доступ к этим весьма секретным документам», — написал в своем обращении в Белый дом глава комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер.

Они против всех Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP

Однако в администрации Байдена сказали, что подобный журнал в Уилмингтоне не ведется. При этом Белый дом не раз отмечал, что президент плотно сотрудничает с ведомствами по этому вопросу.

Тем не менее 13 января собственное расследование запустил уже юридический комитет палаты представителей . Он уведомил о своем решении после назначения Генпрокуратурой Роберта Хура специальным советником для расследования хранения секретных документов.

В ситуации, когда у республиканцев «появился голос», они начали мстить демократам , считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Расследование наличия у Байдена в личном кабинете и доме секретных документов должно продемонстрировать лицемерие демократов, которые расследуют аналогичное дело в отношении бывшего президента Трампа , — сказал он «Известиям».

Семейный подряд

Прессинг в отношении Байдена распространился и на его родственников. 11 января комитет по надзору затребовал у минфина США информацию о «подозрительных деловых операциях семьи Байден и их сообщников» .

Они против всех Джо Байден обнимает первую леди Джилл Байден, сына Хантера Байдена и дочь Эшли во время инаугурации Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

«Последние два года администрация Байдена и крупные технологические компании работали сверхурочно, чтобы скрыть информацию о подозрительных бизнес-схемах семьи Байден и причастности к этому самого Джо Байдена», — говорится в заявлении комитета.

Комер также призвал нескольких экс-руководителей соцсети Twitter 6 февраля дать показания относительно цензуры репортажей New York Post о бизнес-схемах президентской четы.

Особое внимание приковано к сыну главы государства Хантеру. С 2018 года ведется налоговое расследование , которое вновь набрало обороны в марте 2022-го — тогда прокуратура запросила документы о средствах, которые Байден-младший получал от украинской газовой компании Burisma, где был в совете директоров . По данным СМИ, ежемесячно в период с 2014 по 2019 год ему выплачивали по $50 тыс.

Они против всех Вид на здание в Киеве, в котором находится офис дочерней компании Burisma Holdings Ltd Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

В конце 2022 года экс-президент Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании «всех плохих сведений» о Байдене-младшем незадолго до президентских выборов 2020-го . В декабре Илон Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter информацию об инциденте с ноутбуком Хантера, а также обнародовали факты применения функций соцсети в политических интересах. В 2020-м у Хантера нашли электронные письма, подтверждающие, что он использовал свое политвлияние в зарубежных деловых отношениях. Кроме того, после анализа содержимого ноутбука Хантера начали подозревать в причастности к наркотрафику и проституции.

Пол Крейг Робертс назвал именно сокрытие информации на ноутбуке самым большим скандалом, в котором замешан Байден-младший. Ранее у республиканцев было меньшинство в обеих палатах, так что они попросту не могли использовать полномочия комитета по надзору для начала расследования, а также заставить действовать минюст, находящийся под контролем демократов, заметил он.

Афганский побег

В поле зрения республиканцев также попала международная политика нынешней администрации. 13 января стало известно, что глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол обратился в Госдепартамент США, потребовав предоставить документы, связанные с выводом войск из Афганистана в 2021 году .

Они против всех Вывод войск США и Великобритании из Афганистана Фото: ТАСС/Nelvin C. Cepeda

«Абсурдно и позорно, что администрация Байдена неоднократно отклоняла наши запросы и продолжает скрывать информацию, связанную с выводом войск. В случае дальнейшего неподчинения комитет будет использовать имеющиеся у него полномочия для обеспечения соблюдения этих требований, в том числе посредством запуска принудительного процесса», — подчеркнул Маккол.

Председатель комитета попросил предоставить информацию не позднее 23 января. В частности, Госдеп должен передать законодателям данные о количестве американских граждан, которые сейчас находятся в Афганистане, и о том, сколько было эвакуировано . Кроме того, комитет интересует информация обо всех встречах представителей США с членами «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) с января 2021 года, а также список всех межведомственных совещаний при администрации Байдена, на которых обсуждалась тема вывода войск.

Американские военные находились в Афганистане с 2001 года, однако в мае 2021-го в Вашингтоне приняли решение о выводе войск. Уже 15 августа талибы взяли под контроль столицу Кабул.

За себя и за Трампа

10 января палата представителей одобрила резолюцию Республиканской партии о создании в составе своего юридического комитета специального подкомитета . Предполагается, что он займется надзором за проводимыми правительством расследованиями на предмет возможных нарушений. Его учреждение поддержал 221 член палаты представителей, 211 высказались против.

Они против всех Члены партии республиканцев радуются победе своего кандидата на пост спикера Палаты представителей. 7 января 2023 года Фото: Getty Images/Tom Williams/Contributor

Ожидается, что его возглавит председатель юридического комитета Джим Джордан, а у самого органа будут ресурсы, аналогичные тем, которые были предоставлены спецкомитету, расследовавшему штурм Капитолия 6 января 2021 года. Принятая резолюция позволит законодателям запрашивать доступ к строго секретной информации .

Однако, по мнению представителей Демпартии, на самом деле этот комитет был создан из-за недовольства расследованиями в отношении 45-го президента США Дональда Трампа.

В частности, речь идет о деле о секретных документах, которые ФБР в августе прошлого года изъяло во время обыска Мар-а-Лаго — резиденции Трампа во Флориде. «Комитет 6 января» рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту уголовные обвинения по четырем пунктам: препятствие официальному разбирательству, сговор с целью обмана правительства, сговор с целью дачи ложных заявлений, а также подстрекательство к мятежу.

Они против всех Публичное собрание специального комитета палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий США 6 января 2022 года Фото: Global Look Press/Pool/Pool

Итоги расследования штурма Капитолия, равно как и «Рашагейт» (обвинения России во вмешательстве в выборы в 2016 году, когда победил Трамп), — это «сфабрикованные оркестровки» , сказал Пол Крейг Робертс, добавив, что республиканцы намерены «довести эту мысль до конца».

По словам директора отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкла О'Хэнлона, отчасти резкое появление такого количества расследований в отношении демократов действительно связано с политикой, проводимой «синими» против Трампа.

— Это просто новая норма американской политики и то, чем она стала . Теперь у нас есть расследования в отношении нескольких президентов по вопросам, которые имеют для них сильное политическое значение (например, расследование обстрела консульства США в ливийском городе Бенгази в 2012 году при президентстве Обамы), — рассказал он «Известиям».

Они против всех Фото: Getty Images/Alex Wong/Staff

Вместе с тем избиратели устают от всего политизированного и того, что, по сути, становится чисто сбором компромата , отметил американский эксперт. Однако некоторые из вопросов, которые решили поднять республиканцы, к примеру произошедшее в Афганистане, действительно важны, резюмировал О'Хэнлон.