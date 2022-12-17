Шоу Маска: почему миллиардер объявил войну системе

Илон Макс продолжает терроризировать правящий американский класс. После обнародования внутренних данных Twitter, свидетельствующих об ангажированности и политической цензуре внутри крупнейшей соцсети, миллиардер обрушился на главного консультанта по коронавирусу президента США Энтони Фаучи. Маск, похоже, вновь создал информационную бурю. Подробнее — в материале «Известий» .

Еще одна война в «Твиттере»

В минувшие выходные Илон Маск написал в «Твиттере»: «Мои местоимения — Судебное преследование / Фаучи». Позднее, в ходе разразившейся дискуссии с астронавтом Скоттом Келли, пояснил: «Что касается Фаучи, он солгал конгрессу и финансировал исследования по увеличению функциональности (COVID-19. — Ред.), которые убили миллионы людей. Не круто, ИМХО» .

Шоу Маска Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В ответ разразился шторм. На требование Маска расследовать деятельность главного инфекциониста США тут же отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер назвала затею владельца Twitter «опасной, отвратительной и оторванной от реальности». На защиту Фаучи встали конгрессмены, журналисты и звезды шоу-бизнеса. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан провозгласил чиновника от медицины «национальным героем», а Маска обвинил в разжигании ненависти. Впрочем, у миллиардера ожидаемо нашлись и знаменитые сторонники, как, например, губернатор Флориды Рон Десантис, член палаты представителей Марджери Тэйлор Грин или известный хакер Ким Дотком.

Для осознания масштабов скандала надо понимать, кто такой Энтони Фаучи. Главный инфекционист США стал одним из самых цитируемых спикеров в эпоху пандемии. Именно он продвигал кампанию по тотальной и многократной вакцинации и этим не оставил равнодушных к своей персоне по всей стране. Одна ее часть именует Фаучи «спасителем нации», другая — «доктором Зло», обвиняя его в работе на фармацевтических гигантов и подозрительной статистике побочных эффектов после укола, включая летальный исход.

Скандал состоялся всего через 11 дней после того, как Маск через журналиста Мэтта Таибби обнародовал внутренние документы Twitter. Благодаря им мир узнал о том, как соцсеть на протяжении последних лет создавала барьеры на пути распространения информации. Проще говоря — цензурировала и блокировала публикации, способные нанести вред Демократической партии или лично Джо Байдену и его семье .

Шоу Маска Энтони Фаучи Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

В частности, блокировке подверглась публикация The New York Post. В ней раскрывалась печально известная история о содержании секретной переписки, найденной в забытом ноутбуке Хантера Байдена. В статье в числе прочего рассказывалось о деятельности компании Burisma на Украине, членом правления которой был сын действующего президента США, а также о сомнительных схемах, в которые были вовлечены он сам и высокопоставленные киевские чиновники. В опубликованной переписке сотрудники Twitter признавали, что блокировка аккаунта действующего на тот момент президента Дональда Трампа являлась нарушением собственных правил социальной сети.

После этого вскрылись факты прямого вмешательства ЦРУ и ФБР не только в деятельность самого Twitter, но и Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена на территории страны), желавших всеми способами замолчать дело Байдена-младшего. Американское политическое пространство снова раскололось и раскалилось. Консерваторы назвали эти действия нарушением Первой поправки — посягательством на свободу слова, либералы обвинили самого Маска в нарушении этого принципа.

— История с внутренними документами Twitter едва ли окажет серьезное влияние на внутриполитические расклады, — считает политолог Малек Дудаков. — Однако чего Маск точно сумел добиться, купив соцсеть, — так это позволить республиканцам навязать своим соперникам конкуренцию в медийном пространстве, чего раньше практически не было.

Слева к правым

Атака миллиардера на Фаучи неслучайна и неспонтанна. Дело в том, что Маск транслирует весьма популярную в правоконсервативных кругах США повестку. Против главного инфекциониста Америки выступают так называемые альтернативные правые (политические противники их зачастую называют просто «трампистами») .

Всё началось в мае этого года после обнародования внутренней переписки между Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, который Фаучи возглавляет с 1984 года, и Национальными институтами здоровья США. Из нее следует, что эти организации в течение шести лет финансировали исследования Уханьского института вирусологии относительно возможности передачи коронавируса летучих мышей человеку. Ранее всё отрицавший Фаучи был фактически пойман на лжи во время слушаний по этому вопросу в конгрессе.

Шоу Маска Фото: Global Look Press/Senior Airman Samuel Colvin

Консерваторы мгновенно подняли информационную волну и до сих пор пытаются не дать этой истории утихнуть, поддерживая необходимую температуру в котле публичной дискуссии — точно так же, как и по «делу Burisma». Маск, как новый владелец Twitter, своими высказываниями усиливает медиаэффект. Что же касается политических предпочтений, то богатейший человек в стране уже заявил, что «разочаровался» в демократах и в 2024 году сделал бы ставку на взошедшую звезду республиканцев Рона Десантиса, ультраконсервативного губернатора Флориды .

— Илон Маск — часть существующей системы власти в США, — подчеркивает Малек Дудаков. — Очевидно, он делает ставку на Республиканскую партию и будет способствовать победе ее представителя на президентских выборах через два года. Отношения с администрацией Байдена не сложились по нескольким причинам. Во-первых, президент США — демократ старой школы, опирающийся на представителей финансово-промышленных элит — GM, Crysler и т.д. Ну а покупка Twitter сожгла последние мосты между ними. В то же время у Маска довольно тесные связи с оборонным истеблишментом, с которым тесно связан его бизнес, и ему очень хочется влиять на политические решения в США. Поэтому он транслирует точку зрения некоторой части военной элиты США, которая недовольна текущим ходом событий, в том числе и на Украине.

Маск — в первую очередь бизнесмен. Постоянное присутствие в медиапространстве является частью продвижения его «личного бренда». Вместе с тем среди прочих его выделяет резкость выражений и демонстративная решительность «идти против системы». В медиабизнес вовлечены многие богатые люди в США (например, Джефф Безос помимо много другого владеет еще и The Washington Post), однако по цитируемости с Маском не сравнится никто из них.

Шоу Маска Илон Маск Фото: REUTERS/Beck Diefenbach

— Илон Маск, прежде всего, представляет самого себя, — подчеркивает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев. — Являясь очень богатым человеком, он по определению обладает властью и влиянием и пытается реализовать их в политике. В этом смысле у него много общего с Дональдом Трампом. Он прекрасный пиарщик и маркетолог, а его непреходящая публичность во многом объясняется спецификой его бизнеса.