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Бизнес-качели: как складывались отношения Илона Маска с Twitter

Американский миллиардер много лет критиковал соцсеть и все же ее купил
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10 ноября американский предприниматель Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что компания может обанкротиться. По его словам, в 2023 году соцсеть вероятно столкнется с многомиллиардным оттоком денежных средств, если не будет больше зарабатывать. Бизнесмен закрыл сделку по покупке Twitter только в конце октября, хотя планировал это еще весной, когда приобрел 9,1% акций компании. Но процесс затянулся, оброс скандалами и судебными претензиями. Как складывались отношения Маска с соцсетью — в материале «Известий».

Почему Маск захотел купить Twitter

Илон Маск зарегистрировался в Twitter 2010 году, а о покупке компании впервые упомянул в 2017-м, но в качестве шутки. Тогда один из пользователей предложил приобрести соцсеть, на что предприниматель ответил: «Сколько это стоит?». За несколько лет он написал десятки твитов, в которых и признавался в любви к платформе, и жестко критиковал ее. Маск обвинял руководство Twitter в ограничении свободы слова, а саму соцсеть порицал за большое количество ботов, троллей и криптомошенников.

В конце марта 2022-го предприниматель заявил, что всерьез задумался о создании новой социальной сети, а спустя несколько дней купил 9,2% акций Twitter и стал ее крупнейшим акционером. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд. Компания предложила Маску войти в ее совет директоров — тот сначала согласился, но затем передумал.

В середине апреля миллиардер сказал, что готов выкупить оставшиеся акции за $41 млрд. «Twitter обладает исключительным потенциалом. Я раскрою его», — пояснил тогда Маск. Бизнесмен отметил, что таким образом стремится помочь интересам цивилизации и хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно выражать свое мнение в рамках закона.

При этом он подчеркивал, что не уверен, сможет ли купить компанию. Руководство Twitter сначала отнеслось к предложению настороженно, но уже к концу месяца согласилось на сделку. «Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо», — заявлял Маск.

Уже в мае предприниматель начал делиться своими планами на компанию: например, ввести платные аккаунты для пользователей из коммерческого и государственного сектора и «повысить этические стандарты» соцсети. Кроме того, он пообещал бывшему президенту США Дональду Трампу разбанить его аккаунт.

Как сделка с Twitter сначала сорвалась, а потом всё-таки состоялась

13 мая Маск внезапно объявил, что приостанавливает сделку по Twitter. По его словам, он ждет от компании подтверждения, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% пользователей соцсети, как и заявляло руководство.

С этого момента процесс приобретения Twitter затянулся. В июле компания заявила, что подаст на Маска в суд из-за расторжения сделки о ее покупке. Изначально было установлено, что для выхода из договора предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Но представители платформы отказались от этого варианта и решили добиваться продажи. Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, они избегали передачи запрошенных данных о функционировании соцсети, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки.

Маск подал к Twitter встречный иск. Он заявил, что купит компанию, только если она покажет, как проверяет подлинность аккаунтов. 30 августа комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документы, в которых содержались не обнародованные до этого причины срыва сделки. Факторами для расторжения назвали уязвимость Twitter для системных сбоев, незаконное присвоение и нарушение прав интеллектуальной собственности, а также намеренное снижение количества ботов в отчете.

В сентябре переговоры все же возобновились, а в конце октября предприниматель наконец закрыл сделку с компанией на $44 млрд.

Что изменилось после покупки Маском Twitter

28 октября Илон Маск возглавил компанию и почти сразу после этого распустил совет директоров. Он заявил, что сам будет исполнительным директором компании, однако роспуск совета — временное решение. В это же время американские СМИ сообщили, что предприниматель приступил к сокращению сотрудников. Сколько работников будут уволены, не уточняется.

Стало известно и о других изменениях. К примеру, Маск планирует ввести для пользователей платную подписку и сократить зависимость от работодателей. По его словам, половина дохода компании должна обеспечиваться юзерами. Это решение раскритиковали несколько американских знаменитостей, в том числе Стивен Кинг. «Я думаю, что мне больше нравился Twitter до Маска. Меньше разногласий, больше веселья», — заявил писатель. «Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?» — ответил Маск.

Он подтвердил первые намерения создать на базе соцсети максимально свободную площадку для выражения мнений. «Наша цель — это сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий», — сказал он в ноябре и даже назвал соцсеть «коллективным кибернетическим сверхразумом».

Но финансовая сторона бизнеса воодушевления не вызывала: предприниматель признался, что если платформа не будет больше зарабатывать, то может обанкротиться. Он начал оптимизировать процессы внутри компании: к примеру, вывел сотрудников с удаленки, отменил дополнительный выходной день и потребовал работать не менее 40 часов в неделю. Такие решения пришлось принимать в том числе из-за отказа части рекламодателей работать с Twitter — на них стали давить активисты.

Кроме того, Маск объявил, что вскоре пользователи смогут публиковать длинные посты. Сейчас лимит — 280 символов. Предприниматель предложил ввести и функцию перевода денег через соцсеть. В целом он пообещал американской общественности «много глупостей» в первые дни управления компанией. «Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — предупредил миллиардер.

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