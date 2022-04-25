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Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Reuters: Илон Маск купил Twitter за $44 млрд
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Американский бизнесмен Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает агентство Reuters.

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«Обсуждения сделки, которые на прошлой неделе казались неопределенными, ускорились в выходные после того, как Маск уговорил акционеров Twitter подробно рассказать о своем финансовом предложении», — говорится в сообщении.

По словам Маска, свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая площадка, где обсуждаются важные вопросы для будущего человечества.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску находятся на заключительном этапе.

23 апреля предприниматель заявил, что он покупает социальную сеть Twitter для того, чтобы создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на выражение своей позиции.

До этого, 14 апреля, Илон Маск предложил выкупить акции Twitter за $41 млрд. На фоне этой новости акции компании поднялись на 12%.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.

Новость дополняется

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