Twitter и Маск находятся на заключительном этапе переговоров по продаже соцсети

Переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску находятся на заключительном этапе. Как сообщило агентство Bloomberg 25 апреля, ссылаясь на источник, стороны могут договориться о сделке уже в понедельник, 25 апреля.

По словам источника, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, если переговоры «пройдут гладко». В настоящее время в Twitter разрабатывают условия сделки.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сейчас Маск владеет 9,2% акций сервиса микроблогов. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.

До этого, 23 апреля, Маск заявил, что целью его покупки социальной сети Twitter стало желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. Он также уточнил, что его интересы не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

Ранее, 14 апреля, Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.