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Twitter и Маск находятся на заключительном этапе переговоров по продаже соцсети

Bloomberg сообщило о заключительном этапе переговоров по продаже Twitter Илону Маску
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Переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску находятся на заключительном этапе. Как сообщило агентство Bloomberg 25 апреля, ссылаясь на источник, стороны могут договориться о сделке уже в понедельник, 25 апреля.

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По словам источника, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, если переговоры «пройдут гладко». В настоящее время в Twitter разрабатывают условия сделки.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сейчас Маск владеет 9,2% акций сервиса микроблогов. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.

До этого, 23 апреля, Маск заявил, что целью его покупки социальной сети Twitter стало желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. Он также уточнил, что его интересы не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

Ранее, 14 апреля, Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.

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