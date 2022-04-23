Маск назвал цель покупки Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск сказал, что целью покупки социальной сети Twitter стало желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. Об этом написали в субботу, 23 апреля, в Insider.

При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

«Twitter обладает исключительным потенциалом. Я раскрою его», — сказал Маск.

Бизнесмен отметил, что его интерес к покупке компании обусловлен стремлением помочь интересам цивилизации. Он хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно говорить в рамках закона.

При этом он подчеркнул, что не уверен, сможет ли вообще купить компанию. Twitter публично признал предложение о сделке, но пока не ответил.

Ранее, 14 апреля, Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.