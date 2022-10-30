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Илон Маск начал увольнять сотрудников Twitter

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Маск начал увольнять сотрудников Twitter, пишет газета The New York Times. При этом неизвестно, сколько человек попадет под сокращение. Сейчас в компании работает около 7,5 тыс. сотрудников

Сокращения в Twitter пройдут до 1 ноября, передает телеканал «Известия». Спешку объясняют желанием Маска избежать дополнительных расходов. Уволенные до 1 ноября не получат компенсации в виде акций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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