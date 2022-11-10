Под крышей домена своего: заблокируют ли в России YouTube

В обозримом будущем в России серьезно изменится подход к контролю за информационным пространством . Уже в 2023 году Роскомнадзор потратит более 1 млрд рублей на систему, которая поможет отследить добросовестность исполнения провайдерами запретов, установленных службой. Это один из шагов на пути к созданию суверенного интернета, в котором лишь уполномоченный российскими законами регулятор будет определять, какой контент вреден или необходим для граждан РФ. Подробности — в материале «Известий».

Сетевой «ревизор»

Контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и выявлять тех, кто не исполняет требования Роскомнадзора, будет система мониторинга маршрутов трафика в сети. Минцифры уже подготовило и разместило на портале соответствующее постановление правительства. Разработкой системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданный в рамках закона 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в СМИ его часто называют «законом о суверенном интернете»). Этот пакет поправок в несколько законов действует с ноября 2019 года и обязывает интернет-провайдеров ставить на свое оборудование технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Они позволяют Роскомнадзору ограничивать доступ российских пользователей к запрещенным ресурсам и управлять маршрутизацией трафика. На разработку и установку системы отведено два года, обойдется она в 1,2 млрд рублей.

Под крышей домена своего Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Zucchi

Согласно проекту, Центр мониторинга и управления сетью фильтрует интернет-трафик и ведет реестр IP-адресов и их владельцев. Через структуру в марте 2020 года уже проходило 100% трафика мобильного и 60% трафика фиксированных широкополосных сетей связи. Оборудование было установлено на сетях более 80 операторов.

Новая система станет двойником каналов передачи данных, главная цель которой — контроль точек входа и выхода данных. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что система мониторинга поможет понять, как трафик «ходит между сетями». Система поможет предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых хакеры пользуются средствами VPN.

Интернет-антиглобалист

Внешние киберугрозы все чаще заставляют говорить о радикальном обособлении Рунета, н апример как в Китае, где еще с начала тысячелетия действует система «Золотой щит», известная на Западе как «Великий китайский файервол». Она позволяет госорганам поддерживать целостность кибербезопасности практически на всех уровнях. В стране запрещены работа ряда иностранных сервисов, в частности Google, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и ряд других ресурсов; пользование интернетом максимально деанонимизировано; поступающая извне информация тщательно фильтруется.

Под крышей домена своего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если вдруг по каким-то причинам Россия захочет отгородиться от недружественных стран в информационном плане, то технически это возможно, говорит Федор Дбар, эксперт в области IT, коммерческий директор компании «Код безопасности». Впрочем, есть ряд нюансов, которые позволят просочиться информации извне в национальную сеть через цифровой железный занавес.

— Точек, где инфраструктура России связывается с глобальной Паутиной, ограниченное количество. По сути, это места, где кабель физически пересекает границу. Да, существуют еще спутниковая и мобильная связь, но речь здесь идет о незначительном объеме трафика, — комментирует эксперт.

Чего лишимся?

Пока можно только предполагать, какие привычные ресурсы, с большой долей вероятности, останутся доступными в условиях суверенного интернета. Специалисты предполагают, что под ограничения попадут прежде всего сервисы из недружественных стран.

— Точно останутся такие отечественные соцсети, как «ВКонтакте», большая часть сервисов «Яндекса», платежные данные, личные кабинеты российских банков, — все это продолжит работать. Определенные ограничения будут, но, скорее всего, пользователь их не заметит. Отрубаться полностью от мира вряд ли кто-то будет. От Европы (а кабели к нам проходят в том числе через Украину и страны Прибалтики) — да, такой сценарий вполне вероятен. А вот нарушать связь с Азией — вряд ли, там по большей части дружелюбные для нас страны, — говорит Дбар.

Под крышей домена своего Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По мнению эксперта, в России есть все необходимое для создания автономного интернета и поддержки инфраструктуры и потребностей населения, включая пользовательские сервисы.

— Зачастую дело в привычке. Кто-то годами пользуется сервисами Google и говорит, что кроме них ничего не существует. Но если не придираться к мелочам, то уже на сегодняшний день в России есть все необходимые аналоги. Сервисы «Яндекса» и Mail.ru практически идентичны гугловским. Нужно просто заставить пользователей перейти на них, и все будет нормально. Я не знаю практически ни одного сервиса, у которого бы не было аналога в России.

Вперед, к киберсуверенитету

Одна из ключевых проблем цифрового суверенитета страны заключается в железе, говорит собеседник.

— Эту задачу быстро не решить. Вся микроэлектроника делается за рубежом. Впрочем, [в России] есть заводы которые, правда, пока работают на старых технологиях, но строятся новые с принципиально новыми технологиями. Это, конечно, не означает, что мы полностью уйдем от зависимости, но она значительно уменьшится.

По мнению Дбара, не исключено, что РКН в будущем попытается заблокировать часть иностранных сервисов, например YouTube. Однако, отмечает эксперт, пока это невозможно сделать, так как не все провайдеры исполняют решения РКН. По его словам, если задаться целью, можно всех таких провайдеров выявить, поставить оборудование прямо в тех точках, где кабель пересекает границу.

Под крышей домена своего Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

— 98% запрещенного трафика это будет рубить, но останутся 2%, которым очень надо и которые даже из такой ситуации смогут найти выход, — прогнозирует эксперт.

Эксперт считает целесообразным для России идти по пути создания обособленного национального интернета, однако, по его мнению, динамики такой в полной мере пока не наблюдается.