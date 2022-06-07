Игнор по айпи: могут ли отключить YouTube из-за океана

Свыше 30% россиян смотрят контент на YouTube каждый день, следует из результатов свежего опроса фонда «Общественное мнение». Пока зрители видеохостинга получили от ограничений одни плюсы — например, отсутствие назойливой рекламы. Однако в этом не будет смысла, если скорость загрузки роликов упадет. Предпосылки к этому есть как со стороны самого Google, которому принадлежит YouTube, так и регуляторов. Почему пользователи могут остаться без видео в формате HD, откуда загружаются ролики про котят и может ли Google одним махом отключить россиян, разбирались «Известия».

Тревожный звоночек

Роскомнадзору на днях пришлось опровергать фейк о замедлении работы YouTube. Источником информации стал пост в якутском Telegram-канале. Со ссылкой на источник в республиканском управлении ведомства он сообщил, что РКН якобы начал ограничение трафика видеосервиса.

Автор цитаты «Трафик данного сервиса [YouTube] в России не ограничивается», — заявили в РКН.

Претензий к YouTube у регулятора накопилось много, из-за чего санкций против площадки ждут по меньшей мере с прошлого года. Замедление трафика — сценарий, утвержденный законом. Его испытали на Twitter в марте 2021 года. Так, власти замедлили передачу фото и видео на всех мобильных устройствах и половине стационарных.

Игнор по айпи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это сработало: пользователи соцсети отмечали медленную загрузку твитов. Спустя два месяца стало известно, что Twitter всё же удалил подавляющую часть запрещенной информации, из-за которой и ограничили ресурс.

Такая мера, как замедление трафика, прописана в российском законодательстве с 2020 года. Она стала ответом на необоснованную цензуру со стороны зарубежных интернет-платформ в адрес российских СМИ.

И без этого компанию Google со всех сторон обложили судебными исками . С нее уже взыскали более 7,7 млрд рублей за систематическое игнорирование требований удалить контент, запрещенный в РФ. В середине июня суд в Москве рассмотрит протокол против Google об отказе локализовать данные в России, кроме того, с корпорацией судятся несколько отечественных СМИ.

Иными словами, рестрикций против владельца видеохостинга достаточно. Пока речи о замедлении или блокировке YouTube не идет, однако такой возможности представители властей не отрицают.

Игнор по айпи Фото: Global Look press/Silas Stein

Санкции регулятора — не единственная причина, которая может вернуть пользователей к скоростям загрузки видео из предыдущего десятилетия. В намерении замедлить YouTube заподозрили сам Google, после того как компания уведомила несколько российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC) из-за «изменения правовой практики».

«Я думаю, это может быть связано с окончанием платежного периода. Примерно в июне 2017 года мы установили у себя эти серверы, по условиям договора нам за это еще платят деньги, — рассказывает замдиректора оренбургского провайдера Максим Марфин. — Как я понимаю, платежный период заканчивается, и они отключили свой сервис».

Правило бойцовского клуба

«GGC — это как бойцовский клуб, о нем нельзя говорить. NDA (соглашение о неразглашении. — Ред.) и всё такое», — шутят провайдеры в дискуссии десятилетней давности. Первые упоминания о сотрудничестве российских компаний с Google в части установки GGC датируются 2010 годом. Компания действительно подчеркивала, что заключает соответствующие договора на условиях конфиденциальности, так как проект находится в стадии beta-тестирования.

Автор цитаты Google устанавливает сервера GGC по всему миру. Они нужны, чтобы у пользователей быстрее загружались ее сервисы. Интернет-провайдеры, в свою очередь, экономят расходы за счет снижения нагрузки на сетевую инфраструктуру.

Для доставки больших объемов видео Google использует технологию распределенной доставки контента (Content Delivery Network, она же CDN), объясняет гендиректор NGENIX (входит в группу компаний «Ростелеком — Центры обработки данных») Константин Чумаченко.

Игнор по айпи Фото: Pexels

— Популярные ролики YouTube временно хранятся (иначе говоря — кэшируются) на обособленных серверах GGС. Если у оператора установлен такой сервер, его пользователи взаимодействуют с ним локально, — говорит собеседник «Известий». На примере это выглядит так: вы просмотрели ролик «Как быстро помыть окна». Следующий пользователь, который ищет способ ускорить уборку, загружает его из этого сервера, где сохранились данные после вашего просмотра.

Пока известно об отключении от GGC участников рынка, составляющих минимальную долю рынка. Если речь зайдет о массовых отключениях от кэширующих серверов Google в России, трафик YouTube пойдет с собственной сети компаний и с серверов, подключенных к зарубежным операторам, отмечает Константин Чумаченко.

По словам технического директора хостинг-провайдера Tendence.ru Александра Щукина, браузеры будут вынуждены запрашивать контент, который ранее доставлялся с локальных площадок с серверами Global Cache, по большей части из европейских, а также из азиатских и американских дата-центров.

Игнор по айпи Фото: Global Look press/Mara Brandl

Это неизбежно повлечет задержки, поскольку канал связи в другие страны ограничен. Но назвать последствия критическими нельзя , полагает руководитель практики технологических решений «ЕАЕ-Консалт» Виталий Волнянский.

— Если отключение коснется крупнейших провайдеров, пользователи заметят замедление доставки контента от Google и ряда других сайтов за рубежом, — говорит Виталий Волнянский. — В первую очередь это отразится YouTube, также косвенно это коснется других зарубежных сервисов.

Проще говоря, видео, аудио и картинки, для ускорения доставки которых на устройства и используются GGC, будут «тормозить» и долго загружаться , добавляет начальник отдела корпоративных сетей центра компетенций по сетевым технологиям «Т1 Интеграции» Андрей Шишкин.

Александр Щукин, руководитель хостинг-провайдера: Возможно, из-за снизившейся производительности станет недоступно воспроизведение в HD-формате.

Руководитель отдела сетевого администрирования хостинг-провайдера REG.RU Евгений Мартынов резюмирует, что без CDN на YouTube «в какой-то мере» снизится скорость загрузки. «Коснется ли это каждого пользователя — зависит от частного случая», — добавляет собеседник.

Откуда качать

— Видеоконтент YouTube относится к классическому «тяжелому» контенту, имеющему большой объем и генерирующему при передаче значительный трафик. А его трафик составляет заметную часть ежедневной загрузки Рунета, — обращает внимание Александр Щукин. По данным Mediascope на начало года, сервисы Google и YouTube — в тройке самых запрашиваемых ресурсов. Ежемесячно ими пользуются более 45% и 37% населения соответственно.

Согласно указаниям Роскомнадзора, операторы, провайдеры, владельцы автономных систем уже должны были переключиться на сервера национальной системы доменных имен (НСДИ), напоминает Евгений Мартынов: «Предполагаю, эта мера уже могла в какой-то мере снизить трафик на узлах Google Global Cache, расположенных в РФ».

Справка «Известий» Национальная система маршрутизации трафика построена в рамках реализации закона «О суверенном интернете», принятого в 2019 году. Российские серверы маршрутно-адресной информации, НСДИ и инфраструктуры связи были введены в строй и опробованы отечественными операторами связи и владельцами крупнейших автономных систем. Это важнейшие элементы обеспечения устойчивости, надежности и безопасности российского интернета, которые позволяют обеспечить глобальную маршрутизацию российского трафика вне зависимости от доступности иностранных DNS-серверов, подчеркивали в ведомстве.

Российские мощности не смогут решить проблему с отключением GGC — попросту потому, что дело не в них. Скорость загрузки зарубежных ресурсов будет зависеть от зарубежных сетей, говорит Виталий Волнянский из «EAE-Консалт».

Игнор по айпи Фото: Global Look press/Rafael Henrique

По словам Андрея Шишкина, перераспределение нагрузки снижает скорость даже в случае отключения отдельных региональных серверов: «Устройства будут обращаться к другим доступным серверам Google (внутри страны. — Ред.), что в любом случае увеличит время отклика и продолжительность загрузки контента. Повлиять на эту ситуацию технологически затруднительно».

Руководитель отдела сетевого администрирования REG.RU Евгений Мартынов, в свою очередь, считает, что мощностей может хватить, чтобы вернуть загрузку контента к привычной скорости, но «всё будет зависеть от требований регуляторов по этому вопросу».

Вряд ли Google отключит свои серверы GGC, чтобы использовать для своих ресурсов мощности стороннего CDN-провайдера, полагает гендиректор NGENIX Константин Чумаченко. Если такой сценарий всё же воплотится в реальность, операторам во избежание перегрузок «придется расширять сетевые стыки с Google в РФ и зарубежные каналы связи».

Игнор по IP

Возможность блокировки ресурсов Google (а значит, и YouTube) обсуждается второй год из-за накопившихся претензий со стороны российских регуляторов. В свете украинских событий разговоры о том же, но теперь речь идет и о потенциальном ограничении доступа со стороны самой корпорации.

Автор цитаты Пока представитель Госдепа Нед Прайс призывает не отключать Россию от интернет-ресурсов, сенатор Алексей Пушков не исключает возможность отключения всего глобального интернета, а не только Google.

Может ли Google отключить российских пользователей от своих ресурсов? С технической точки зрения — безусловно , сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. По словам Евгения Мартынова, технически это возможно по разным сценариям — от блокировок аккаунтов до блокировок сетей. «Пока же мы наблюдаем частичное ограничение использования функций в определенных сервисах», — напоминает он.

Игнор по айпи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ограничить предоставление услуги по географическому признаку можно, например, через IP-адреса и настройки геопозицирования , говорит Александр Щукин. Больше всего при таком раскладе пострадают пользователи смартфонов на Android (71% от общего числа), поисковика Google в целом (свыше половины запросов в Рунете), а также посетители сайтов, на которых используются загружаемые с ресурсов корпорации программные библиотеки.

Виталий Волнянский подчеркивает: вопрос не в исполнении такого решения — Google довольно просто может отключить доступ всем пользователям, которые указали в качестве своей страны Россию. «Оно должно быть обосновано политически (например, санкциями), либо экономически (если бизнес в РФ станет убыточным)», — резюмирует специалист.