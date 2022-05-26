Эксперт оценил вероятность отключения России от глобального интернета

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков 26 мая рассказал «Известиям», возможно ли отключение России от Глобальной сети.

По словам Зыкова, подключение к интернету можно сравнить с разветвленной автомобильной сетью.

«В Россию идет множество дорог, которые соединяют нас с соседними странами, те, в свою очередь, свои дороги соединяют с нашим, а также ведут свои дороги в страны, с которыми граничат. И так далее. Если нам сломают дорогу, условно, в Финляндию, то попасть туда мы сможем через соседние страны. До тех пор пока хоть одна дорога с любой соседней страной существует, интернет будет работать», — пояснил эксперт.

Как отметил Зыков, вероятность того, что все граничащие с РФ страны разом «закроют дороги», крайне мала.

«Но даже на случай если все дороги перекроют, в Минсвязи проводили учения. Интернет внутри страны по доменам ру и РФ продолжит работу», — заверил эксперт.

Ранее в этот день глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что интернет и цифровой суверенитет РФ — это те области, в которых нужно быть готовыми к «возможному негативному сценарию», не исключено отключение РФ от Глобальной сети.

В феврале замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков сказал, что отключение РФ от глобального интернета вызовет проблемы со связью «мирового масштаба». Он пояснил, что свой трафик через Россию проводят другие страны, например Япония.

По мнению специалиста, если отключение РФ от Сети всё же произойдет, то продлится это «очень недолго» и при этом российская инфраструктура пострадать не должна.