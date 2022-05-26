Судебные приставы в РФ взыскали с Google штрафов на сумму 7,7 млрд рублей

Судебные приставы добились полного взыскания с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента. Это в четверг, 26 мая, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, долг компании погашен.

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как пояснил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране. При этом бесплатные сервисы компании продолжат работу в России.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ запрещенный удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta (признана экстремистской в РФ) составили 5% от годового дохода данных компаний. Позднее, 1 мая, в отношении Google было возбуждено дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.