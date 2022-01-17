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Размеры штрафов Meta и Google составили 5% от годового дохода компаний

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Оборотные штрафы, которые были наложены в России на Meta Platforms (Facebook) и Google составили 5% от годового дохода данных компаний. Соответствующие данные содержатся в текстах судебных решений, опубликованных в понедельник, 17 января.

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По оценке суда, за год Google зарабатывает 144 млрд рублей, а Meta Platforms — 39 млрд рублей. Суд установил, что штрафы в отношении Google и Meta Platforms должны составлять 1/20 от совокупного дохода.

Ранее в этот день суд Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Решение было принято на основании ч.2.1 ст. 13.40 КоАП РФ, суд принял решение, что Google повторно отказалась удалить запрещенную информацию.

12 января Роскомнадзор сообщил, что руководство компаний Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян.

24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.

Таким образом, суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»). Точная сумма штрафа составляет 7 221 916 235 рублей.

В тот же день суд в Москве признал Meta Platforms виновной в совершении административного правонарушения и назначил компании оборотный штраф в размере более 1 990 984 950 рублей.

При этом 16 декабря Meta Platforms назначили еще 13 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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