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Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент
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Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Meta Platforms (ранее известную как Facebook) еще на 13 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент, общая сумма штрафа, наложенная российскими судами с начала года, составила 83 млн рублей. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

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«Судебный участок № 422 мирового суда признал Meta Platforms виновной по трем эпизодам административного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и назначил наказание в виде штрафа в размере 13 млн рублей», — сказали в суде.

Ранее, 3 декабря, в Роскомнадзоре сообщили, что социальные сети Meta (Facebook), TikTok, а также поисковая система Google с начала года оштрафованы более чем на 110 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. По данным ведомства, к настоящему моменту TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей.

24 ноября Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей штрафов из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Штрафы по пяти делам общей суммой на 21 млн рублей были выписаны Facebook постановлением суда от 14 сентября 2021 года.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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