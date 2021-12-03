В Роскомнадзоре назвали сумму штрафов Google и Tiktok с начала года

Социальные сети Meta (Facebook), Tiktok, а также поисковая система Google с начала года оштрафованы более чем на 110 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в Роскомнадзоре.

«За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей», — уточнили в РКН в беседе с «Интерфаксом».

При этом, по данным Роскомнадзора, к настоящему моменту TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей. Три штрафа на сумму 6 млн рублей оплатил Google.

Ранее, 23 ноября, в Московском мировом суде сообщили, что Twitter, Meta и Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей, указали в суде.

Вместе с тем, 17 ноября, Таганский районный суд Москвы признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент. Тогда как 25 ноября стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов. Кроме того, 2 декабря, сообщалось, что соцсети грозит еще до 4 млн рублей штрафа.

29 ноября стало известно, что Google в России назначили еще один штраф на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный в стране контент. Двумя днями ранее Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на общую сумму 6 млн рублей в отношении Google.