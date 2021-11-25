В отношении Twitter завели еще шесть дел о принудительном взыскании штрафов

Приставы завели против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов, следует из данных банка федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Соответствующие исполнительные производства были открыты 22 ноября в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Отмечается, что штрафы были назначены за отказ удалить запрещенный в России контент.

Всего на текущий момент ведомство ведет против Twitter восемь дел о принудительном взыскании 34,7 млн рублей, включая исполнительский сбор.

23 ноября в мировом суде Москвы сообщили, что Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России на неудаление запрещенного в контента.

Отмечалось, что Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

Ранее, 17 ноября, Таганский районный суд Москвы признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент.

Так, без изменений оставлены постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября. Таким образом, компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»), и оштрафована на 4 млн и 1 млн рублей.