Суд утвердил 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы в среду, 17 ноября, признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»), и оштрафована на 4 и 1 млн рублей.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

В результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД России в 2020–2021 годах в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц с пропагандой употребления наркотиков, из них 4179 страниц пользователей и каналов Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.